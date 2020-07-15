В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19

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15 июля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Москва, Московская область — 0,3%; 2) Республика Северная Осетия, Севастополь — 0,4%; 3) Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,5%», — говорится в сообщении.

Далее идут Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика — 0,6%, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО — 0,7%.