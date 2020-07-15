Коронавирус 15 июля: ученые нашли продукт, убивающий COVID-19, страны открывают границы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 15 июля в мире зарегистрировано 13,3 млн случаев заражения коронавирусом, 578 тысяч человек умерли. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России сумели получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Эти исследования могут стать основой для создания специальных терапевтических и профилактических средств в борьбе с COVID-19. Антитела способны блокировать взаимодействие возбудителя болезни и клеточного рецептора ACE2, белка, который встроен в клеточную мембрану. Это предотвращает проникновение вируса в клетки-мишени.

– Исследователи назвали продукт, способный убивать коронавирус. Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили «убивающий» коронавирус продукт, пишет The Sun. По данным авторов исследования, этим продуктом является капуста. Учёные обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже, чем в среднем в мире.

– В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер. Он уверен, что не существует бессимптомных носителей коронавируса. У таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. Ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

– Вакцина для профилактики COVID-19, разработанная американской компаний Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников первой стадии испытаний на людях. Первая стадия испытаний завершилась в конце мая. В исследовании участвовали 45 человек, разделенные на три группы. Все они получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов. В результате, заявляет компания, все они выработали антитела, причем у пациентов из группы, получившей высокую дозу, их уровень оказался в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19.

– Хорватия открыла границы для туристов. Для въезда в страну необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, оформленную не позднее, чем за двое суток до поездки. В случае отсутствия данной справки туристам придется провести две недели на карантине.

– Американец Ричард Роуз, который в своих постах на Facebook называл ситуацию с коронавирусом хайпом, 1 июля сообщил о заражении и умер через три дня. «Отстой, потому что я только что вышел на новую работу», – заметил Ричард, когда ему пришёл положительный тест на коронавирус. Позднее он написал, что чувствует себя ужасно из-за того, что ему приходится сидеть на карантине. 4 июля стало известно о его смерти. Последним постом Ричарда в Facebook оказался мем со словами: «Когда увидите меня в раю, не наделайте в штаны, любители судить других людей».

– Евросоюз намерен исключить Сербию и Черногорию из списка безопасных стран, которые жители ЕС могут посещать без ограничений. Соответствующее предложение поступило от Германии, и его поддержали некоторые другие страны, в числе которых Франция, Испания и Нидерланды.