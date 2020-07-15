Депутат МГД Игорь Бускин рассказал о новом тренде городского озеленения в столице

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал журналистам о новой форме озеленения, появившейся в Москве. Речь идёт о фитопанно – растениях, растущих в специальных установках на стенах архитектурных сооружений.

Первое такое панно появилось на обновлённой станции МЦК «Кутузовская». Там на стене установлены большие буквы МЦК из живых декоративных мхов. Как рассказал Бускин, для оформления был выбран стабилизированный мох, который не требует регулярного полива и мало зависит от температуры и освещения.

«Так что будем надеяться, что эксперимент увенчается успехом, и в метро такая форма растительности сможет успешно выживать», – сказал депутат.

Игорь Бускин подчеркнул, что это один из первых случаев в столице, когда растительность используется в чистом виде как декоративный элемент.

«Этот дизайнерский тренд берет начало в Скандинавии – и Москве он подходит не только как модная новинка, но и с климатической точки зрения», – рассказал он, напомнив, что на протяжении нескольких веков московское озеленение ориентировалось на более южные модели.

Парламентарий назвал хорошим примером озеленённый в 1970-х годах вестибюль станции метро «Ботанический сад», украшенный кадочными цветами.

«При этом все растения были южными: пальмы, фикусы и тому подобные. Постепенно они чахли, поскольку в московских условиях требовали более тщательного ухода, чем на юге», - отметил он.

Игорь Бускин считает, что в России может и должна появиться своя традиция городского, а точнее, мегаполисного озеленения. Он подчеркнул, что в нашей стране существует одна из лучших в мире школ агротехники и ландшафтного дизайна.

«Так, зелень может существовать не только в виде парков, скверов, клумб и газонов, но и в форме фитопанно. Поэтому она может прийти туда, где сложно реализовать традиционное озеленение – в кварталы типа «Москвы-Сити», в офисы и т.д.

Это не просто природные оформительские материалы, это живые и генерирующие кислород краски — которые делают город в целом более живым и приспособленным к счастью», – резюмировал депутат Мосгордумы.