Южноуральцам с детьми-инвалидами уравняли выплаты на обучение

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15 июля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

Повышенные выплаты на обучение детей-инвалидов позволят южноуральским семьям решить проблемы не только с учебой, но и с социализацией детей. Решение об уравнивании субсидий принято губернатором Алексеем Текслером.

Ранее размеры субсидий на семейное обучение детей-инвалидов различались: для тех, кто приступил к учебе после 2016 года по федеральным образовательным стандартам, они были в два раза больше.

Глава региона отметил, что в его адрес поступало большое количество обращений от родителей, общественных организаций и уполномоченных по правам ребенка и человека. Они просили пересмотреть сложившуюся ситуацию.

- Принято решение уравнять эти выплаты. Порядка тысячи детей у нас в регионе смогут получить повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому. В развитии всех наших социальных инициатив это важное решение для семей в регионе, - считает Алексей Текслер.

О том, насколько необходимо было уравнять выплаты на обучение детей-инвалидов, рассказала детский омбудсмен Евгения Майорова.

- Это очень актуальный вопрос, который не мог решиться больше пяти лет! У меня были и коллективные обращения от родителей, и частные. Родители говорили о том, что это несправедливо и неправильно. Я их поддерживала, но кроме судебного разбирательства вариантов не было. Решиться этот вопрос мог только при определенной политической воле губернатора, готового взять на себя эти финансовые обязательства, - считает уполномоченный по правам ребенка.