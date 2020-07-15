На Южном Урале семья с тройняшками отпраздновала новоселье

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15 июля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

В День семьи, любви и верности Алексей Текслер поздравил с новосельем многодетную семью. Недавно супруги Гатаевы получили квартиру в связи с рождением тройни.

В феврале этого года копейчане побывали на личном приеме главы региона. Дело в том, что их после рождения тройни поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По итогам встречи министерству имущества региона было дано поручение приобрести для семьи жилье. Недавно Гатаевы заехали в новую просторную двухкомнатную квартиру.

Между прочим, 8 июля тройняшки Карина, Аделина и Ангелина отмечали свой день рождения. Девочкам подарили велосипеды.

- Сегодня замечательный праздник – День семьи, любви и верности. И я по приглашению семьи Эльвиры пришел поздравить их с праздником, с новосельем, да еще так совпало, что у трех девочек день рождения, - прокомментировал Алексей Текслер.

По словам главы региона, ключевой приоритет властей - это социальная защита, забота и поддержка семей с детьми. На сегодня есть порядка 14 различных выплат для семей на общую сумму 5,2 млрд рублей в год. Денежные средства выделяются из регионального бюджета. Также насчитывается порядка десяти федеральных мер поддержки семей с детьми. Речь идет о постоянных ежемесячных выплатах.

Кроме того, с января текущего года увеличен до 100 тысяч рублей материнский региональный капитал. Он выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Также есть ежемесячная выплата на детей до трех лет многодетным семьям.

В этом году вступил в силу областной закон о ежемесячных денежных выплатах детям из малообеспеченных семей от 3 до 7 лет включительно. Сохраняется и областное единовременное пособие при рождении ребенка.

В практике социальной поддержки действуют еще и такие меры, как ежемесячные пособия для многодетных семей на оплату жилого помещения. Традиционно выплачиваются полторы тысячи рублей многодетным и малообеспеченным семьям на подготовку детей к учебному году. Также предоставляется социальная выплата на приобретение жилья в обмен на земельный участок для индивидуального строительства. По последним данным только этим правом в области воспользовались 247 семей.