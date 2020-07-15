В Челябинске открыли закладной камень стелы

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15 июля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

В минувшие выходные в областном центре был открыт закладной камень стелы, которую установят в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Участниками торжественной церемонии стали губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и ветеран труда Лия Скородумова.

Позднее на Аллее Славы появится памятная стела с гербом Челябинска и указом президента о присвоении городу почетного звания. За место установки монумента голосовали жители города, опрос был запущен на портале «Активный житель 74».

По мнению руководителя области Алексея Текслера, выбор места – напротив Вечного огня - полностью оправдан.

- Как символ непрерывно связи между фронтом и тылом, как две части одной великой Победы, - считает губернатор. – В начале Аллеи памятник знаменитый добровольцам-танкистам. Это тоже очень важный символ.

Глава региона поблагодарил ветеранов и тружеников тыла – тех, кто и на фронтах войны, и в цехах приближал победу.

- Наша задача – сохранить память, передать подрастающему поколению любовь к Родине. Труженикам тыла, городам трудовой доблести Челябинску и Магнитогорску – вечная слава, - заключил Алексей Текслер.

Примечательно, что город металлургов также был на видеосвязи с Челябинском во время закладки камня. Жители Магнитогорска пока выбирают место для будущей стелы.

Отметим, что в этот же день глава региона посетил музей завода ЧТЗ и дал старт автопробегу, забравшись на башню легендарного танка Т-34.

Напомним, что за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность указом президента России Владимира Путина Челябинск и Магнитогорск получили статус «Город трудовой доблести».