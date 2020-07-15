Коворкинг-центры НКО вернулись к привычному графику работы — Сергунина

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные коворкинг-центры некоммерческих организаций (НКО) вернулись к обычному графику работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«В коворкингах есть все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО: современное оборудование, просторные выставочные и концертные залы, рабочие пространства. Воспользоваться помещениями может любая организация, даже из двух-трех человек», - сказала Наталья Сергунина.

Получить информационную и техническую помощь в проведении мероприятий, заказать услуги типографии или записаться на индивидуальную консультацию можно по телефону: +7 (495) 657-65-42. Сотрудники центров подскажут, как реализовать свою идею и где найти партнеров, а также ответят на любые вопросы. Коворкинг-центры НКО работают во всех округах города ежедневно: с понедельника по субботу - с 10:00 до 21:00, в воскресенье - с 10:00 до 17:45. Чтобы забронировать помещение для работы или организации событий, нужно выбрать центр и оставить заявку на портале «Душевная Москва» не менее чем за пять дней до начала мероприятия.

Как отмечается, услуги коворкинг-центров НКО бесплатны. В зданиях соблюдаются санитарные меры безопасности. Сотрудники в обязательном порядке носят маски и перчатки и регулярно проходят исследования на наличие коронавирусной инфекции. Посетителям и гостям на входе измеряют температуру, а также напоминают о социальной дистанции. Находиться в коворкинг-центрах можно только в средствах индивидуальной защиты.