Судьба научного флота России в руках чиновников

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Многомесячная борьба «АН» и всего прогрессивного человечества с саботажем Минобрнауки в выделением денег на ремонт научного флота увенчалась промежуточной победой. МОН пообещало в ближайшее время выделить почти 150 миллионов. Правда, пообещать не значит жениться.

«Аргументы недели» начали писать об этой проблеме с весны. Бомбили министерство запросами. Получили несколько ответов о чем угодно, но только не о причинах такого саботажа. Даже в неформальных беседах чиновники не проговорились: «где деньги, Зин?».

Институт океанологии, в оперативном управлении которого находится флот, был просто вынужден на свои институтские деньги провести конкурс и начать ремонт первых судов, которым осенью надо было идти в важнейшие экспедиции. Вместо нового оборудования, вместо премий своим сотрудникам. Ученые оказались гораздо ответственней тех министерских госмужей и госдев, которые получают за это гораздо большую зарплату и катаются на служебных авто.

Вообще-то такое поведение чиновников тянет на служебное несоответствие как минимум. А как максимум на проверку Генеральной прокуратуры и Следственного комитета со всеми вытекающими последствиями. Но пока даже не проведено служебного расследования. Все делают вид, что ничего необычного не произошло.

По нашей информации на середину августа намечено заседание правительства по проблемам научного флота. Будут ли на него приглашены ученые из Института океанологии пока большой вопрос. Скорее всего, нет. Отчитываться, вероятно, будут как обычно чиновники из министерства и аппаратчики из президиума РАН. А у них одна песня: «Все хорошо прекрасная маркиза». Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал.

Подробности о «молчании ягнят» читайте в свежем номере «АН». Материал так и называется «Дела флотские. Дела скорбные».