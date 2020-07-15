Сергунина: Заработала интерактивная туристическая карта округов Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

заммэра столицы Наталья Сергунина, фото соцсетии

Столичный Комитет по туризму разработал новый проект для туриндустрии «Привет, Москва!». Специалистов отрасли приглашают исследовать интерактивную карту города с интересными локациями. Пользователи могут выбрать нужный округ, а затем детально изучить его. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«На портале собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы — исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства. Проект поможет туркомпаниям подготовить новые уникальные маршруты и раскрыть весь потенциал нашего города, не ограничиваясь центральными районами», — отметила Наталья Сергунина.

На онлайн-карте представители туриндустрии могут найти достопримечательности с описаниями, а также составить уникальные маршруты.

На карте есть информация, например, о музеях, театрах и туристической инфраструктуре — о канатной дороге на Воробьевых горах, смотровой площадке «Москва-Сити», парке развлечений «Остров мечты» и других объектах.

С помощью проекта туроператоры и турагенты смогут создать необычные и востребованные маршруты для путешественников. Так, в маршрут по ЦАО можно включить креативные пространства, арт-кластеры, популярные фуд-моллы и городские рынки. Карта предложит несколько удачных вариантов для красивых фотографий: парк «Зарядье», ландшафтный заказник «Тропаревский» или парк «Тюфелева роща» на юге столицы. Есть здесь и идеи для семейного отдыха: центр океанографии и морской биологии «Москвариум» или усадьба Деда Мороза.

О каждой локации собрана необходимая информация. В проекте можно узнать, сколько стоит речная прогулка, какие культурные площадки Москвы можно посетить бесплатно, как работают музеи. Чтобы посмотреть карту, профессионалам турбизнеса нужно зарегистрироваться в проекте.

К проекту могут присоединиться представители отрасли из Москвы и других регионов России. Они могут исследовать достопримечательности на карте, а также предложить новый маршрут.