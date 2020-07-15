Пропаганда ЛГБТ: что хотели запретить в России из-за «навязывания нетрадиционных ценностей»?

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15 июля 2020, 00:25 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

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В 2013 году Госдумой был принят закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа, а в случае с иностранными гражданами- выдворение за пределы государства.

Таким образом, в нашей стране запрещены гей-парады, а после принятия поправок в Конституцию однополым парам нельзя заключать брачный союз и усыновлять детей. Президент подчеркнул, что в России не было и не должно быть дискриминации ЛГБТ-сообщества, однако контроль над пропагандой будет осуществляться в должной мере. О том, какие фильмы, спектакли или бренды были запрещены из-за «пропагандистской направленности»,- в этом материале «Аргументов недели».

3 июля Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. В ходе беседы глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что мороженое «Радуга» от компании «Чистая линия» и баннеры с радужными цветами негативно влияют на мировосприятие несовершеннолетних, вызывают у них «привычку» к нетрадиционным для нашего государства ценностям.

«Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое тоже называют „Радугой“, потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве»,- прокомментировала логотип «Чистой линии» Лахова. В ответ на ее слова Владимир Путин сказал, что нужно разобраться и, если с юридической точки зрения упаковку мороженого можно назвать пропагандистской, принять соответствующие меры. На заявление Екатерины Филипповны ответил вице-президент группы компаний «Чистая линия», отметив, что ничего общего логотип «Радуги» с флагом ЛГБТ не имеет. «Для нас, как для всех адекватных, нормальных людей, на мой взгляд, радуга — это после дождя долгожданное солнышко. Когда появляется радуга — это красивейшее природное явление, которое мы с детства любим». Он также заявил о том, что расцветку продукта можно считать прорывом в области кулинарной инженерии, поскольку совместить четыре цвета с помощью натуральных красителей было достаточно проблематично. На отсутствие сходства между ЛГБТ-цветами и логотипом мороженого указывает и тот факт, что во флаге секс-меньшинств нет голубого цвета, а на упаковке их и вовсе четыре: желтый, розовый, зеленый и голубой. После опровержения дальнейшие дискуссии Лахова продолжать отказалась.

Если с мороженым все разрешилось благополучно, то некоторые мультфильмы и фильмы из-за пропаганды собирались запретить. 19 февраля 2020 года депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что фильма "Вечные" от Marvel не должно быть в российском кинопрокате.

«Конечно, такие фильмы не для широкой аудитории, ни в коем случае нельзя их показывать публично, потому что фильмы из контекста совершенно эротической ненормальной продукции»,- комментирует Милонов, считая, что кинокартина профинансирована Западом только с целью пропаганды гомосексуальных отношений. Его критика была связана с тем, что в «Вечных» есть гей-пара, которая усыновила ребенка и воспитывает его. Несмотря на комментарии депутата, премьера фильма должна состояться 5 ноября 2020 года.

С критикой из-за пропаганды нетрадиционных отношений Милонов обрушился и на мультфильм от Disney и Pixar "Вперед"

«Им (детям – Прим. ред.) с юности хотят привить мышление относительно сексуальных девиаций»,- убежден депутат Госдумы. Персонаж-квир ( представитель сексуальных меньшинств) появляется только в одной сцене. Ею стала офицер-циклоп Спектр, которая в эпизоде рассказывает своим братьям и помощникам о том, что она на все готова ради защиты дочки своей возлюбленной. И если за рубежом представители ЛГБТ были возмущены уродливым изображением персонажа с нетрадиционной ориентацией, считая это оскорблением, то в России упоминание об этом герое вовсе убрали из мультфильма.

Гораздо тяжелее обвинения в пропаганде нетрадиционных ценностей переживают театральные постановки. Театр.doc- известный российский театр документальной пьесы, который представляет некоммерческий и независимый проект драматургов. «Театр, в котором не играют»,- гласит его слоган. Однако пьесы в нем не раз подвергались критике и проверкам на наличие пропаганды, главными «жертвами» которых стали "Выйти из шкафа", "Война близко" и "Рейв 228".

«Я заметил, что почему-то мишенями становятся именно спектакли про милосердие, про примирение. Про то, что можно врагам стать друзьями, про то, что можно простить друг друга — как в «Выйти из шкафа», про то, что можно исправить свои ошибки — история Афанасьева в «Войне близко»,- прокомментировал проверки драматург и сценарист Александр Родионов.

Постановка первого спектакля в 2019 году была сорвана двумя хулиганами, которые выбежали из помещения и вернулись в компании еще десяти человек с криками о том, что в зале находятся несовершеннолетние дети, которые смотрят на гомосексуалистов, а около театра стояли люди с плакатами «Док-гомосековский театр». Полиция провела расследование, однако не обнаружила в зале несовершеннолетних.

«Спектакль продолжили, запершись изнутри, отморозки собрались под дверью и выкрикивали угрозы», - сообщила режиссер Зарема Заудинова. Сама постановка «Выйти из шкафа» рассказывает о «любви, поиске правды современных российских геев», о том,какой ценой порой приходится расплачиваться за каминаут.

Несовершеннолетние актеры фестиваля "Цвет шафрана" в Комсомольске-на-Амуре также приходила полиция с допросами. 11-12 марта 2019 года юных артистов вместе с их руководителем, художницей-активисткой Юлией Цветковой, вызвали на «серьезный разговор» с оперуполномоченными после спектакля "Голубые и розовые" . Несовершеннолетних подробно расспрашивали о том,какую информацию об ЛГБТ-сообществе они получали от Цветковой, о чем она им рассказывала и в чем смысл названия пьесы. Ребята чувствовали себя некомфортно во время обсуждения таких тем с полицией, однако вместе со своим творческим руководителем и родителями отрицали наличие пропаганды.

“Театр молодежный, детям от 6 до 17 – все несовершеннолетние. Я не сошла с ума, чтобы ставить на них ЛГБТ-спектакль. Розовый и голубой – это два гендерно окрашенных цвета, только и всего»,- ответила на вопросы Юлия.

В результате проверки полиция не нашла поводов для запрета спектакля. Поводом для начала допросов могла также послужить активная Интернет-деятельность Цветковой в социальных сетях: она занимается сексуальным просвещением и рассказывает о феминизме и о нетрадиционной ориентации,не давая при этом личной оценки. В настоящее время ей грозит

до 6 лет тюремного заключения: ее обвиняют в распространении порнографических рисунков.

Таким образом, пропаганда нетрадиционных для нашей страны ценностей недопустима, запрещена на законодательном уровне. Однако иногда границы между толерантным отношением, атрибутами ЛГБТ и навязыванием своего мнения сильно размываются, а от этого могут пострадать как частные компании так и произведения искусства, киноиндустрии.