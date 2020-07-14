Сексолог считает, что мир «поехал на всех этих харассментах»

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14 июля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальная служба новостей

мужчина, женщина, фото: pixabay.com

Сексолог Керим Костоев считает, что в последнее время люди крайне остро реагируют на общение людей на работе. Специалист считает, что мир буквально «поехал» на харассментах.

Коллеги уже начинают бояться общаться с друг другом, чтобы не быть обвиненными в домогательствах. Костоев считает нормальным «поддержать коллегу, прикоснувшись рукой к ее спине». Он отметил, что в этом «нет абсолютно ничего предосудительного, сексуального и так далее», нет «никакой подоплеки». А лет 5-7 назад он об этом даже не мог подумать, теперь же Костоев даже в метре не стоит от коллеги женского пола, держится подальше. По его словам, «в Америке сейчас мужчины... уже не помогают женщинам, например, донести пачку бумаги до принтера, чтобы их не обвинили в домогательствах».

Ранее в Сети начали появляться сообщения о неподобающем поведении работников разных компаний. Во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны. Также стало известно о нескольких других скандалах на этой почве в российской медиасфере.

Харассмент - в праве США преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица преследованием (телефонными звонками, письмами, слежкой и пр.), назойливым приставанием, домогательством.