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Новосибирск: в жилом доме обрушились потолочные перекрытия

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Новосибирск: в жилом доме обрушились потолочные перекрытия
фото: pixabey

Потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Уточняется, что они обрушились в комнате на втором этаже. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС вскрывают запертые помещения, а также оценивают оставшиеся в доме перекрытия.

ЕСт
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