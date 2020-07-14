Новосибирск: в жилом доме обрушились потолочные перекрытия

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14 июля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Уточняется, что они обрушились в комнате на втором этаже. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время разбор завалов продолжается. Сотрудники МЧС вскрывают запертые помещения, а также оценивают оставшиеся в доме перекрытия.