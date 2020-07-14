На востоке Москвы мужчина похитил имущество из компьютерного клуба

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14 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

На востоке столицы мужчина похитил имущество компьютерного клуба. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили на сайте ГУ МВД России по городу Москве. Подозреваемого удалось задержать.

Индивидуальный предприниматель обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Владелец уточнил, что неизвестный похитил игровую технику, а также предметы мебели. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».