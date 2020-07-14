Восстановление или урон экологии в постпандемическую эпоху

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Загрязнение рек нефтью, фото соцсети

Не только к рецессии, социальному и материальному расслоению, безработице и взрывным расовым беспорядкам привела затяжная пандемия коронавируса. Она привела к рекордному в истории сокращению выбросов вредных веществ!

Пандемия возвращает тему окружающей среды в «Большую» политику. 9 июля, как раз состоялся саммит по переходу на чистую энергию. Но в сегодняшней повестке много вопросов, но мало ответов.

Не пострадает ли экология из-за быстрого восстановления промышленности?

Казалось бы, благодаря пандемии улучшилось состояние воздуха и воды в крупных городах. В большинстве стран уменьшилось количество транспортных и промышленных выбросов за счет сокращения объемов производства с конца февраля.

Ввиду ограничений на передвижения, отмены авиарейсов и перевода на удаленную работу стали меньше пользоваться автомобилями и общественным транспортом. В мире наблюдается спад спроса на ископаемое топливо и снижение потребления электроэнергии. Более того, в период пандемии появилась тенденция к экологическому поведению.

По данным экспертов НИУ ВШЭ, концентрация вредных веществ в воздухе снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом, в особенности, диоксида азота. Вместе с тем, снижение выбросов будет краткосрочным − до восстановления экономики стран.

Столкнувшись с необходимостью выделять средства на борьбу с пандемией, страны все меньше уделяют внимание финансированию экологических проектов. Они вынуждены сокращать бюджетные расходы, в том числе на возобновляемую энергетику.

Страны уже принимают антикризисные меры для восстановления тяжелой промышленности, здравоохранения и решения социальных проблем, в особенности, безработицы, которая, по подсчетам ОЭСР, достигнет уровня 9,4%. И такая ситуация продолжится до 2022 г.

Если США выделяют 2 триллиона долларов для восстановления экономики, без выделения средств на развитие «зеленых» технологий, то министры окружающей среды из 10 стран ЕС выступают за «новый зеленый курс» на устойчивое восстановление.

Имеется мнение, что кризис может привести к переосмыслению модели развития во многих странах и ускорить переход в пользу устойчивой и низкоуглеродной экономике. Так, международные организации (ООН, Международное энергетическое агентство) лоббируют включение положения о «чистой» энергетике в антикризисные программы.

Проблемы окружающей среды – важная тема для российского общества

В России, помимо двух антикризисных планов, был принят национальный план восстановления экономики и доходов россиян на сумму 5 триллионов рублей. Основная цель – преодолеть спад экономики и достичь устойчивого роста ВВП (2,5%) за счет инвестиционной активности, цифровизации, снижения безработицы на уровне 5%.

При этом внимание уделяется сохранению природы России в ее многообразии, устранению ущерба окружающей среде и устойчивому развитию. В «Энергетической стратегии на период до 2035 г.» предполагается развитие как традиционной энергетики, так и возобновляемых источников энергии. Бережное отношение к природным ресурсам обнаруживается в поправках в Конституцию.

На фоне разлива топлива на Таймыре и утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске актуальным является восстановление экологии после техногенных катастроф и борьба с последствиями чрезвычайных ситуаций, которые наносят ущерб в 60 миллиардов рублей. Как указал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, важно учитывать вызовы в сфере изменения климата.

Напомним, в январе было решено создать систему экологического мониторинга, позволяющую оценивать качество воды, воздуха и почвы в РФ. Еще до пандемии эксперимент по ограничению вредных выбросов стартовал в 12 промышленных городах. Нацпроект «Экология» как раз предполагает снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах и в наиболее загрязненных городах − не менее чем на 20% объема выбросов.

Что будет с повесткой дня в области устойчивого развития?

Пандемия подрывает возможность выполнить 17 целей устойчивого развития к 2030 г., усугубляет сложное положение миллионов бедных людей и замедляет прогресс в борьбе с изменением климата. Об этом сообщили представители ООН на форуме по устойчивому развитию 7 июля.

Проблемам изменения климата посвящен доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Нулевой уровень выбросов CO2 к 2050 г. не достичь без увеличения инвестиций до 3 триллионов доллара в возобновляемые источники энергии. Иными словами, были высказаны сомнения в отношении Парижского соглашения по климату 2015 г. На восстановление «зеленых» технологий уйдет десятки лет, и без активного международного сотрудничества не обойтись.

В докладе ООН на тему «Совместная ответственность, глобальная солидарность: реакция на социально-экономические последствия COVID-19» от 31 марта указывается, что пандемия не отменит реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижского соглашения. В ООН предупреждают, что правительства не должны принимать решения по восстановлению экономики, в ущерб защиты окружающей среды.

В этом же ключе генсекретарь Антонио Гутерриш обратился к странам, чтобы они остановили финансирование угольной промышленности и строительство новых заводов и подтвердили планы по развитию «зеленых» технологий.

9 июля МЭА в режиме онлайн провела «Саммит по переходу на чистую энергию» для обсуждения мер стимулирования экономики, создания рабочих мест, сокращения выбросов, развития «зеленых» технологий и повышения устойчивости энергосистем. Тем временем Дэн Бруйетт, министр США по энергетике, раскритиковал подход участников – увязать вопросы окружающей среды и восстановление экономики.

Эксперты ООН по окружающей среде выдвинули предположение о связи между изменением климата и зоонозными заболеваниями. Пандемия вызвала нарушение экологического баланса вследствие загрязнения окружающей среды и вырубки лесов.

Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к МЭА для инвестиций в устойчивое авиационное топливо. Цель − создание рабочих мест и сокращение на половину от уровня 2005 г. выбросов авиатоплива к 2050 г.

Несмотря на интерес к проблематике изменения климата, 26-ая ежегодная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго была перенесена с ноября 2020 г. на 2021 г. Кроме того, процесс подачи странами обновленных национальных вкладов в рамках Парижского соглашения является медленным – лишь 5 стран из 186.

Как научится экологичному поведению?

В обычной жизни важно сохранить навыки, приобретенные во время пандемии, переосмыслить отношение к мусору, использованию пластика и отказу от одноразовой упаковки. Медицинские отходы становятся настоящей экологической угрозой!

Следует придерживаться элементарных правил по поддержанию чистоты места проживания, относиться бережно к окружающей среде и показывать хороший пример. В будущем нужно быть готовым к тому, что глобальные вызовы преподнесут еще много сюрпризов. Экологи в этой связи предупреждают, что изменение климата может привести к необратимым последствиям. Но бороться с ними нужно цивилизованным, экологическим способом. Кстати, упреждающая адаптация лежит в основе политики России в области климата.

Конечно же, нужно повышать уровень экологической грамотности людей и постепенно решать хронические экологические проблемы:

1. Снабжение качественной водой и замена нуждающихся в ремонте водопроводных сетей, очистка рек и водоемов по стране, периодическое взятие проб воды и решение проблем канализации на курортах Черноморского побережья.

2. Мониторинг ситуации и оперативное тушение лесных пожаров.

3. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

4. Тщательная переработка и снижение объёма коммунальных отходов.

5. Снижение выбросов парниковых газов (ПГ).

6. Развитие возобновляемых источников энергии, ввод электрического транспорта.

7. Улучшение качества продукции и возвращение госстандартов качества.