Конец господству: в некоторые страны возвращается нормальная жизнь. Но только не в США

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14 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: NY Times

Pixabay

Некомпетентность Трампа разрушила США. Где же призывы к его отставке?

Если вам посчастливилось жить в Новой Зеландии, коронавирусный кошмар в основном закончился с июня. После более чем двух недель отсутствия новых случаев заболевания правительство сняло почти все ограничения в этом месяце. Границы по-прежнему закрыты, но внутри страны – нормальная жизнь.

Италия когда-то была эпицентром эпидемии в Европе и по-прежнему находится в состоянии чрезвычайного положения, но фиксируется всего несколько сотен новых случаев заболевания в день по всей стране, бары открыты, и туристы начали возвращаться. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», в прошлую пятницу во всей Канаде был зарегистрирован 321 новый случай заболевания.

А Америка? У нас заболели 68 241 человек. Мир для нас закрыт, американские паспорта когда-то были желанными, но теперь нас впустят лишь несколько десятков стран. Лоуренс О. Гостин, профессор права глобального здравоохранения в Джорджтауне, сказал мне, что он не ожидает, что американская жизнь будет по-настоящему нормальной до лета 2022 года. Два года нашей жизни, украденные Дональдом Трампом.

В то время как наша страна погружается в черную дыру бесконтрольных болезней и смертей, администрация ведет пиар-войну против своего собственного главного эксперта по болезням Энтони Фаучи, пытаясь убедить новостные каналы, что ему нельзя доверять. «Решение относиться к доктору Фаучи как к воюющему политическому сопернику приходит по мере того, как он становится все более громким в своих опасениях по поводу национального всплеска заболеваемости коронавирусом», – сообщает Times.

Трамп также подвёл центры по контролю и профилактике заболеваний, ретвитнув заговорщицкие бредни бывшего ведущего игрового шоу Чака Вулери: «Самая возмутительная ложь – это ложь о коронавирусе. Все врут. СМИ, демократы, наши врачи –не все, но большинство из тех, кому мы должны доверять».

Доклад, опубликованный в прошлом году, в котором оценивалась готовность к пандемии каждой нации на земле, показал, что ни одна страна не была так подготовлена к пандемии, как Соединенные Штаты. Но коронавирус показал нам, что потенциал системы здравоохранения сам по себе почти бесполезен, если у вас нет правительства, которое может быстро и последовательно высвободить этот потенциал.

Америка уже давно возомнила себя важной. Она, вероятно, выйдет из этого бедствия униженной и потрёпанной.

Некоторые всё-таки предостерегают от предсказаний. «Мы хотим быть в состоянии дать некоторую уверенность в том, что жизнь не всегда будет такой, и пандемия скоро закончится, но мы не знаем, когда это произойдет», – сказала Николетт Луиссен, президент Healthcare Ready, организации, созданной после урагана «Катрина» для укрепления цепочки поставок медицинских услуг в случае стихийных бедствий.

Но мы знаем, что ЦРУ прогнозирует, что общее число смертей от Covid-19 вырастет до 160 000 только к концу месяца. Поколение американских детей потеряет свое образование, и многие родители, которые не потеряют работу из-за экономического кризиса, увидят, что их карьера будет разрушена из-за необходимости ухода за детьми.

Международное унижение страны является тотальным; историки могут спорить о том, когда начался американский век, но я сомневаюсь, что они будут спорить о том, когда он закончился.

Но почему-то при этом не слышно призывов к отставке президента. Люди, кажется, чувствуют себя слишком беспомощными. Протестующие могут выдвигать требования к губернаторам и мэрам, особенно демократическим, потому что на местном уровне все еще существует малая демократическая подотчетность. На национальном уровне такая отзывчивость исчезла; никто не ожидает, что президент выполнит свою работу, или будет привлечен к ответственности.