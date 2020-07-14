В Челябинске откроют два путепровода

Аргументы Недели → Общество

14 июля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С 15 июля в Челябинске открывается движение по мосту в районе Коксохима, а также по путепроводу на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина.

Уже около двух лет ждут жители города открытие движения по мосту через Коксохим в Металлургическом районе. Сегодня на объекте побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Завтра здесь будет открыто движение, однако не обошлось и без накладок: не готовы трамвайные пути. На завершение работы потребуется около недели. По контракту сдать путепровод должны 15 июля, сейчас здесь заканчивают укладку выравнивающего слоя и нанесение разметки. Алексей Текслер пообещал наказать подрядчикам штрафом. «Я фиксирую, что вы не выполнили своего обещания. Объект ключевой, в первую очередь для жителей Металлургического района. Заканчивайте работы», — отметил он. Пока по мосту будет двигаться общественный транспорт и легковые автомобили. Движение большегрузов приостановлено из-за аномальной жары.

Вторая развязка, которую посетил Алексей Текслер, — путепровод на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина. Напомним, в мае прошлого года губернатор приезжал сюда с проверкой. Тогда своего поста лишился начальник городского управления дорожного хозяйства Виктор Шабалин. Проект строительства развязки был разработан еще в 2008 году, работы начали в 2012 году, а в 2014 году объект был заморожен.

«Этот объект тоже долгожданный, я сюда уже в третий или четвертый раз приезжаю, — цитирует Алексей Текслера «Южноуральская панорама». — Объект с завтрашнего дня тоже начнет работать. Вы знаете, какое количество жалоб и замечаний было от наших автомобилистов, которые постоянно ездили по Троицкому тракту. В течение двух недель подрядчик обещал расширить проезд на путепровод. Он будет сделан после того, как остановят движение по старому путепроводу».

На старом путепроводе также появится новое асфальтное покрытие. Губернатор также отметил, что общий объем дорожных работ местного и регионального значения в 2020 году увеличен почти в два раза. Объем дорожного фонда Челябинской области вырос на 2 млрд. рублей по сравнению с прошлым годом (19,4 млрд. рублей).

«Конечно, то, что не было сделано за 20 лет, сразу не сделаешь, но будем планомерно эти вопросы решать, в том числе и с федеральным центром», — сказал Алексей Текслер.