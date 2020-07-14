В кубанской прокуратуре подвели итоги работы за полгода

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14 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть принял участие в коллегии по итогам работы прокуратуры Краснодарского края в первом полугодии 2020 года. Коллегия состоялась в Краснодаре 14 июля.

Открыл мероприятие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. В своем выступлении он дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, а также отметил роль прокурорского надзора в обеспечении стабильности в регионе.

В свою очередь заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть отметил значительную работу органов прокуратуры края, направленную на обеспечение законности и интересов государства, на защиту прав и законных интересов граждан.

Так, Андрей Кикоть отметил оперативную реакцию краевой прокуратуры на нарушения, имевшие место при выплатах медикам за работу с COVID-больными. В результате медперсоналу были выплачены надбавки на сумму более 15 миллионов рублей. Кроме того, благодаря вмешательству прокуратуры погашены свыше 244 миллионов рублей долгов по заработной плате.

Заместитель генпрокурора РФ также позитивно оценил работу краевого ведомства по выявлению аварийных домов, подлежащих расселению, и подчеркнул важность совершенствования надзора за соблюдением прав и интересов социально незащищенных категорий граждан. Кроме того, он акцентировал внимание на актуальных для региона вопросах, таких, как восстановление прав дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирных домов и не получивших квартиры в срок.

Андрей Кикоть отметил значимость постоянного надзора за расходованием средств, выделенных для реализации национальных проектов, и указал на необходимость усиления надзорной работы в сфере обращения с отходами производства, а также защиты интересов предпринимателей.

Подводя итог, заместитель генпрокурора России указал на необходимость дополнительных мер по обеспечению эффективного надзора за исполнением законов в ходе избирательной кампании по выборам губернатора Краснодарского края в сентябре 2020 года.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры Краснодарского края.