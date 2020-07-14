Контурная пластика «софтлифтинг»: кому она нужна и зачем

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14 июля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врач-косметолог «Frau Klinik» Юлия ЛЕКОМЦЕВА рассказала «АН» об омоложении с помощью контурной пластики «Soft-lifting».

Методика софтлифт является инфекционной методикой омоложения, основанной на введении в определенные зоны на определенную глубину филлеров на основе гиалуроновой кислоты, причем определенной плотности. Для моделирования используются наполнители чаще всего высокой плотности с высоким G-prime, инъекции точечные, чаще глубокие.

В основном, это безболезненно и не требует какой-то специальной анестезии, и, если это выполнено достаточно деликатно в определенной технике, то даже без реабилитации. Препарат вводится в определенные, так называемые, реперные точки, то есть это точки, которые являются прикреплениями истинных связок лица.

Врач-косметолог «Frau Klinik» Юлия ЛЕКОМЦЕВА

«Когда мы укрепляем истинные связки, мы минимизируем перемещение тканей и позирование тканей, – говорит Лекомцева, – то есть устраняем смещение тканей лица медиально и вниз. На самом деле, какая методика бы не была, у доктора должно быть понимание с каким лицом он работает какие цели он преследует. А также, какими анатомо-физиологическими особенностями лица он работает. Нужно понимать, что в омоложении лица, а также в профилактике старения это не единственная методика, которая нам позволяет добиться хороших результатов. То есть нужно всегда работать и на качество кожи, и на укрепление всего массива подкожных структур, в том числе для того, чтобы потенцировать действия контурной пластики. Одной контурной пластикой очень сложно добиться значимых результатов на длительный период, это касается лечения старения так и профилактики.

Сейчас действительно поменялось представление о работе с филлерами, с препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Эти препараты сейчас вводятся в более латеральные части лица, в репейные точки, то есть в прикрепление истинных связок. Вводятся в определенной технике, стараемся не перегружать центральные части лица, центральные зоны лица, где проходят основные сосуды. Это все как раз для того, чтобы не провоцировать отечность, не утяжелять лицо. И методик разработано много, но смысл именно в том, чтобы работать по репейным точкам именно больше в латеральных частях лица. Нужно понимать, что истинный лифтинг, то есть это подъем тканей, перемещение тканей, все-таки дают такие более серьезные процедуры, как пластическая хирургия, как лифтинговые нити. Понимая анатомию и структуру лица, не нужно обещать пациентам с определенным типом старения, например с деформационным, что, работая филлерами в той же технике софт-лифт, омолодить, убрать второй подбородок, подтянуть овал, убрать были, практически не получится.

Единственное, действительно, когда на первом приеме мы можем пациенту сказать, да, вам неплохо бы укрепить скуловую связку, укрепить связку нижнечелюстную и уже есть моменты, когда объемы уходят в скуловой зоне, это все таки молодые пациенты от 30-35 у которых еще не выражено страдает тонус кожи, качество кожи, но в силу каких-то физиологических особенностей, например человек похудел и потерял жировой объём на лице или излишняя растяжимость связок, уже начинаются первые признаки позирование лица вот тогда мы можем сказать, что сейчас мы можем быстро придать, опять же пациент молодой и не склонен к отекам, пациент который еще не потерял качество кожи, тонус кожи и тургор кожи. Таким пациентам мы можем в один из первых приемов рекомендовать контурную пластику с 3Д моделированием лица, с восполнением объемов, перемещением акцентов, но всегда в последующем мы обозначаем и говорим о том, что должны присутствовать и другие процедуры укрепления тонуса, тургора кожи и подкожных структур, потому что бесконечно долго, бесконечно часто, вводить филлеры в больших объёмах в лицо мы не можем, потому что можно спровоцировать отечность лица и другие нежелательные явления с которыми потом придется бороться. В таких методиках у молодых пациентов до 35 лет, с чуть начинающимися признаками птозирования скуловой зоны, намеком на носогубную складку, опущение угла рта у пациентов, да, мы активно, с удовольствием и достаточно эффективно применяем работу филлерами по репейным точкам и эта методика может быть названа совершенно по-разному, главное — чтобы доктор полностью понимал анатомию пациента и работал в правильных техниках».