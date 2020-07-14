Полномоченный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил дальневосточников

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Юрий Трутнев, фото: пресс-служба

У нас немало поводов гордиться своей Родиной. Но главная сила нашей страны заключена в людях, в том, как сильно они любят свое Отечество.

Дальний Восток всегда славился тем, что здесь живут смелые и активные люди. В наших силах сделать так, чтобы восточные и северные территории нашей страны становились все более привлекательными для жизни и работы людей, чтобы запускались новые предприятия, развивались города и территории, чтобы Дальний Восток стал точкой притяжения для инвесторов и туристов. И делать мы это должны все вместе – государство, регионы, бизнес и люди.

Желаю всем крепкого здоровья, покорения новых вершин в труде, благополучия близких людей и мирного неба над нашей Родиной. С Днем России!

Заместитель председателя правительства Российской Федерации –

полномочный представитель президента Российской Федерации

в Дальневосточном федеральном округе

Ю.П. Трутнев

История праздника

12 июня можно уверенно назвать днем рождения РФ. Именно тогда была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР» и окончательно распался Советский Союз.

Новое государство оставило за собой статус многонационального. Здесь все народности получили равные права, без оглядки на национальный и религиозный признак. Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые демократические выборы президента Российской Федерации. Главой страны был выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, считаются глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства.