Коронавирус: почему так много отдыхающих россиян в Латвии

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14 июля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Юрмала, фото соцсети

В последние недели все чаще можно встретить на улицах Риги, Юрмалы число машин с российскими номерами. Латвийцы удивленно вопрошают: «А разве границы с РФ уже открыли?» Нет, не открыли. Но отдыхающих из России полно.

Как отмечают латвийские пользователи социальных сетей, в этом месяце в Риге, Юрмале появилось нетипично много машин с российскими номерами.

«Сегодня за пять минут в Юрмале видел 8 машин с российскими номерами, полные людей, которые не соблюдали никаких мер безопасности. Может, прежде чем обвинять латвийское общество в распространении коронавируса, надо определить строгие ограничения для приезжих», - спрашивает один из пользователей.

Этот вопрос заинтересовал и МИД Латвии. Для успешной борьбы с распространением вируса в Рижском аэропорту необходимо ввести контроль всех прибывающих пассажиров. К такому мнению пришел председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

«Сегодня через другие страны ЕС в Латвию могут прибыть люди из «красного списка государств» (страны, в которых сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом), а представители латвийских государственных организаций об этом не знают. Необходимо в аэропорту проверять паспорта всех прибывших пассажиров, чтобы видеть, не прибыли ли они через другие страны ЕС. Для всех прибывающих следует сделать обязательным заполнение специальных анкет, с помощью которых органы МВД Латвии смогут проверить, соблюдают ли приехавшие правила для ограничения коронавируса. Границы открыли слишком быстро, в результате чего в страну приехали инфицированные люди из государств с высокой степенью риска».

На ближайшем заседании Сейма данный вопрос будет рассматриваться.