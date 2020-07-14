Станет ли Рига городом прайдов, 9 мая или 18 ноября
14 июля 2020, 14:00[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
29 августа в Риге стартуют выборы в самоуправление. Кому перейдет власть в столице Латвии? Станет ли Рига городом прайдов, городом 9 мая или 18 ноября. Этим вопросом задается лидер националов, политик Райвис Дзинтарс.
Действительно, эти выборы будут уникальными. Почему? Они смогут поменять обстановку в условиях коронавируса. Политическую обстановку.
«На «ключи» от Риги претендуют три серьезных блока – «советский», либеральный и национал-консервативный», - отметил политик.
Если Ригу возглавит партия «прогрессивных», то это будет город радуги и прайдов. Если возглавит «московско-восточный» блог, то городу «грозит» 9 мая, а если националы страны, то латышским легионерам будет вольная. И, конечно, главным праздником страны станет день Независимости Латвии – 18 ноября.
Так, кто же «займет» город?
Сложно сказать. Сегодня, 14 июля, партии официально подали списки для участия в выборах.
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