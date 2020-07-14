Пластический хирург: зачем уменьшать грудь

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14 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург «Frau Klinik» Мария ЕГОРОВА рассказала «АН» об операции по уменьшению груди и о том, кому она показана.

Как правило операцией интересуются девушки, которые имеют достаточно приличный объём молочных желез и, как следствие, этот объём не может удержаться в стоячем состоянии. Тогда грудь опускается. Помимо беспокойства из-за самого объема, у таких девушек обязательно начинаются проблемы со спиной.

В связи с увеличенной массой молочных желез, увеличивается нагрузка на позвоночник, болевые ощущения сливаются в его различных отделах. Плюс ко всему появляются трудности с выбором нижнего белья. Во-первых, эстетически крайне редко нижнее белье выглядит красиво. Во-вторых, при большом объёме молочных желез лямки бюстгальтера впиваются в плечи и оставляют иной раз даже травмы в виде нарушения целостности кожных покровов. В особенно жаркое время эти женщины и девушки испытывают серьезный дискомфорт, связанный с контактом молочной железы с кожей живота, там образуется мокнутие.

Пластический хирург «Frau Klinik» Мария ЕГОРОВА

«В таких ситуациях женщины приходят на консультацию к пластическому хирургу и спрашивают о том, что можно сделать, – говорит Мария. – Обычно хирург предлагает такое решение проблемы, как редукционная маммопластика. Это операция по уменьшению объема молочных желез и одномоментное перемещение ее в более высокое положение – нормальное анатомическое положение. Когда мы уменьшаем объём молочных желез посредством резекции тканей молочной железы, естественно, ей проще устоять в более высоком положении. Таким образом мы справляемся с птозом. Вдобавок ко всему, технически эта операция достаточно сложная, она приравнивается к реконструктивной пластике – к реконструктивной хирургии. Смысл ее заключается в разделении молочной железы по определенной методике и создании ее новой конфигурации. После такой операции остаются рубцы, как и после обычной мастопексии: вокруг ореолы вертикально вниз и горизонтально под грудью.

Как правило пациенты решаются на эту операцию по своей воле и крайне довольны результатом. В первую очередь в связи с исключением физического дискомфорта: грудь стала меньше и не доставляет тех проблем, о которых мы говорили выше. Операции, как и многие другие реконструктивные пластические операции, выполняются под общей анестезией. Противопоказания к этой операции, как и к любым другим, стандартные. То есть какие-либо проблемы соматические: хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декоменсации или же острый инфекционный процесс, обострение хронических инфекционных процессов, онкологические процессы, кормление грудью».