Сергей Жигунов впервые после самоизоляции дал интервью на портале интернет-канала «Твой Дальний Восток»

Во время эфира Сергей Жигунов, являющийся художественным руководителем проекта «Великое кино великой страны», подчеркнул, что инициаторами его проведения стали сахалинцы. И теперь по всей стране проходят показы фильмов о войне. В день памяти и скорби, 22 июня, демонстрировалась киноработа знаменитого режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека» о русском солдате, который в войну преодолел страшные испытания, но не был сломлен – отстоял свое право быть человеком (кинокартину покажут ещё раз 2 сентября).
Также состоялся показ документального фильма режиссера Сергея Майорова «Простые главные слова». Здесь популярные молодые артисты читают стихи своих сверстников, чьи судьбы оборвала война. Их называли наследниками великих поэтов Серебряного века.
В своем интервью Сергей Жигунов рассказал ещё, что не раз бывал на Дальнем Востоке, и если бы принял участие в фестивале «Красиво.ДВ» от портала «Твой Дальний Восток» как режиссер, то, пожалуй, не смог бы остановиться на одной достопримечательности этого региона.
– Совершенно потрясающие Курилы. Просто нечеловеческой красоты. Я поражён абсолютно, – сказал заслуженный артист России. – На Сахалине я видел удивительные лиственничные рощи. Невысокие такие, знаете, деревца, полупрозрачные, ажурные. В Приморье – это реки. Амур потрясающий в Хабаровске. Какая Камчатка сумасшедшая! Если в Москве и в Подмосковье красота спокойная, то на Дальнем Востоке абсолютно другая природа, там сила чувствуется!
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Напомним, заявки на фестиваль «Красиво.ДВ» принимались до 10 июля. Особенностью проекта является «мобильность», дистанционный отбор участников и народное интернет-голосование на всех этапах проведения, которое началось с 11 июля и продолжится до 31 июля. В каждом субъекте ДФО народным голосованием выбирают лучшие ролики в пяти номинациях. Шорт-лист победителей отборочного этапа объявят до 1 августа 2020 года.
Проект дает возможность участникам заявить о себе и побороться за призы, в том числе денежные – между победителями будет распределён один миллион рублей. Кроме того, для финалистов пройдёт серия мастер-классов.
Отметим, по числу заявок на конкурс Красиво.ДВ Хабаровский край – в тройке лидеров. Все подробности размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.