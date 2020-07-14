Можно ли в Латвии петь по-русски

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14 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В латвийских СМИ уже второй день обсуждается следующая ситуация: в Юрмале, на частной территории проходил концерт на русском языке, но, увы, его… приостановили. Как? Просто! Приехала муниципальная полиция и прервала концерт.

Что же произошло?

Неподалеку от латвийского санатория «Белоруссия» отдыхающие собрались на концерт, который проходил на русском языке. Звучала такая знакомая песня… «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда». Увы, отдыхающие не смогли дослушать этот вальс. Песня прервалась! Приехал экипаж муниципальной полиции Юрмалы. Из автомобиля с включенными мигалками выходят двое сотрудников правопорядка и направляются в сторону концерта. После короткого общения ведущий объявил: «Концерт придется приостановит. Кто-то из соседей пожаловался». А певица на это сказала: «Извините, что я так хорошо спела».

В латвийских СМИ идет обсуждение: насколько законно поступила полиция? Например, когда идут репетиции в концертном зале «Дзинтари», то музыка с песнями раздается до полуночи. И все нормально! Может тут дело в русском языке или военной песни?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского: «Тут совершенно нет никакой политики. Есть правила. Насколько я понимаю, концерт проходил во дворе частной территории? Если так, то нужно было взять разрешение на такое мероприятия в самоуправлении. Согласовать с самоуправлением. Я понимаю, что можно, например, шуметь, слушать громкую музыку до 23 часов, но это в собственной квартире. Если вы захотели спеть на балконе под музыку, то непременно должны согласовать этот «акт» с муниципальным самоуправлением. Иначе рискуете получить штраф. Да, такие порядки. Видимо, соседям не понравилось, то, что пели громко, аплодировали и т.д. Для отдыхающих такие мероприятия в удовольствие, а для жителей домов, которые рядом – шум. Если бы немного сбавили звук, то концерт мог продолжаться. Не стоит тут приплетать политику. Глупость. В «Дзинтари» каждый год проходят концерты на русском языке. И все в порядке».