В Казахстане Минздрав рекомендовал школам провести первую четверть дистанционно
14 июля 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]
Минздрав Казахстана рекомендовал провести первую четверть нового учебного года в школах дистанционно из-за сезонных простуд и неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
По данным Минздрава республики, в стране подтверждено 61 тысяча 755 случаев заражения коронавирусом, в том числе больше 1700 приходится на детей.
Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в период карантина инфекцирование было снижено. По его словам, возобновление обычного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и распространению инфекции за пределами школы.
Сегодня стало известно, что заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев, заболевший ранее коронавирусом нового типа, скончался на 50-м году жизни.
В Казахстане с 5 июля был введен двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
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