Степан Орлов: снимаются все ранее введенные запреты для предпринимателей, кроме санитарных мер

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14 июля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Отмена обязательного ношения масок на улицах, фото соцсети

Депутат Мосгордумы Степан Орлов заявил, что Москва с 13 июля уверенно перешла к важному этапу снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По его словам, ключевым решением является открытие образовательных учреждений. «Речь фактически идёт о возвращении привычной – и несколько позабытой – системы координат, основа которой – личное общение преподавателя и ученика, студента», – сказал Орлов, выразив уверенность в том, что хотя бы часть экзаменов пройдёт очно.

Депутат подчеркнул, что также постепенно входят в докарантинный график работы детские сады, секции, кружки и учреждения досуга, а также начнут принимать детей детские лагеря.

Кроме того, «перезапускается» бизнес, добавил Орлов, пояснив, что снимаются все ранее введенные запреты для предпринимателей, кроме санитарных мер. Также работодателям предоставлена возможность самостоятельно принимать решения о полном или частичном возвращении сотрудников в офисы с удалённой работы. «Иными словами, кому как удобнее – тот так и организовывает работу компании, ориентируясь на свою частную ситуацию», – сказал парламентарий.

Он призвал обратить внимание на оставление в силе ряда мер предосторожности. Несмотря на отмену обязательного ношения масок на улицах, их, а также перчатки необходимо надевать в общественном транспорте и помещениях.

«Все разумно: мы не можем игнорировать тот факт, что заражения в Москве продолжаются, хотя их стало в разы меньше», – сказал Орлов, напомнив и о важности поддержания социальной дистанции, которая является самым действенным методом профилактики коронавируса.

Говоря о будущем, депутат отметил, что на 1 августа планируется новый этап снятия ограничений: должны открыться кинотеатры, концертные залы и подобные заведения. Перед этим будет проведён тщательный, детальный мониторинг эпидемиологической обстановки и проанализированы его итоги.

Депутат Мосгордумы добавил, что за время карантина люди приобрели привычки, которые нужно сохранить: например, регулярно и тщательно мыть руки, реже трогать лицо, носить маску при симптомах простуды или если рядом есть люди с такими симптомами, а также уважать личное пространство. «Ведь это делает жизнь в многомиллионном мегаполисе гораздо комфортнее – вне зависимости от эпидемиологической ситуации, не так ли?» – резюмировал Орлов.