Представители РУСАЛа обратились к «Норникелю» с предложением поменять команду менеджмента после серии аварий

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русал

В. Потанин, фото с сайта Кремля

Компания РУСАЛ серьезно обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. В компании сообщили, что происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией.

Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ.

Представители РУСАЛа обратились к Совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности, - сообщается на сайте компании.

РУСАЛу принадлежит второй по величине пакет «Норникеля» после доли Владимира Потанина.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в грунт и водоемы вылилось около 21 000 тонн солярки. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году.

В конце июня «Норникель» обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. По итогам внутреннего расследования были уволены директор и главный инженер предприятия.

12 июля около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").