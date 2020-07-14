Все услуги для волгоградского предпринимателя в одном центре инжиниринга

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14 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Статус малого или среднего предпринимателя позволяет обратиться в центр инжиниринговых услуг

Государственное учреждение «Мой бизнес» протягивает спасательный круг малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в тяжёлой ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Услуги центра инжиниринга, которые можно получить на условиях софинансирования, снижены до 5% со стороны субъектов МСП.

Перед начинающим бизнесменом, да и перед тем предпринимателем, кто работает уже не первый год, рыночные условия ставят огромное количество задач. Человек, решившийся на свой бизнес, по роду деятельности должен сочетать сразу несколько компетенций. Быть маркетологом, дизайнером, кадровиком, аудитором, стратегом, аналитиком, уметь создавать бизнес-планы и многое-многое другое.

В идеале, конечно, для всех задач можно привлечь специалистов, но зачастую объем бизнеса этого не позволяет. Зато статус малого или среднего предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области, позволяет обратиться в центр инжиниринговых услуг.

В центре инжиниринга при государственном автономном учреждении «Мой бизнес» есть специалисты самого разного профиля. Если вам, как предпринимателю, необходим технический, управленческий, экологический, финансовый и другие виды аудита, здесь вы сможете получить профессиональную помощь. Затеяли оптимизацию производственного процесса с целью повышения производительности труда или нуждаетесь в документации для производства новой или модернизированной продукции? Необходимы маркетинговое исследование рынка или анализ потенциала предприятия? Разработка технических условий на продукцию и технической документации для проведения сертификации продукции? Или же нужно брендирование, создание фирменного стиля и его графического решения в виде логотипа, буклета, каталога, брендбука и т.п? Пока вы споткнулись о все эти проблемы, конкуренты не спят и отвоевывают ваше место на рынке.

Перечень услуг центра инжиниринга обширен, и если есть какие-то проблемы, которые вы не знаете, как решить, вам стоит заглянуть на сайт mspvolga.ru.

Поскольку бесплатная помощь и ценится невысоко, услуги центра, учитывая, что их оказывают профессионалы, предполагают оплату. Но это государственное учреждение, поэтому и стоимость невысока. А с апреля, когда бизнес оказался в трудном положение из-за ограничений по Ковид-19, она снижена ещё. На условиях софинансирования предпринимателю теперь нужно заплатить только 5% от общей стоимости предоставления государственной услуги.

Напоминаем, что Центр «Мой бизнес» так же продолжает оказывать бесплатные консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, услуги, а также принимает заявки на получение финансовой поддержки в дистанционном режиме.

Телефон для справок и получения

дополнительной информации: 8 (8442) 32-00-04

или телефон бесплатной горячей линии по поддержке малого и среднего бизнеса:

8-800-302-32-03