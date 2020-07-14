Учиться и лечиться в Волгоградской области будут в новой реальности

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14 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Ирина БУДНИКОВА ]

Учебный год начнут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Сводки с ковидного фронта самые противоречивые. С одной стороны, существующие ограничения продлены до конца июля. Так же известно, что традиционные школьные линейки 1 сентября отменили, и расслабляться пока рано. А с другой – что число выздоровевших в Волгоградской области ежесуточно стало превышать количество заболевших, и это обнадёживающий показатель.

Администрации волгоградских школ извещают, что вместе со сдачей ЕГЭ, проводимых в этом году в экстремальном порядке (ковид + жара), идет подготовка к новому учебному году. По распоряжению министра образования России, с очередного сентября решено не отказываться от нормального очного обучения. Полной дистанционки не планируется, а вот совмещение двух форм – школьного и внешкольного, вполне может случиться. Учебный год начнут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, и все торжественные и культурно-массовые мероприятия будут проходить в особом формате, а именно без собрания детей и родителей в одном месте. При наличии домашних гаджетов первоклашки, надев банты и галстуки, усядутся перед экранами компьютеров, если предусмотрительные родители смогли их купить на полученные президентские выплаты.

Кстати, о техническом оснащении нашей школы. Перенесённые в этом году на июль, ЕГЭ обнаружили школьные классы, до зубов напичканные камерами наблюдения, электронными рамками проверки и другими системами досмотра. Но при этом подавляющее большинство помещений не имели сплит-систем. И экзамен, а по русскому языку он растянут на шесть часов, проходил в сумасшедшей волгоградской жаре и духоте, которая плавила мозги выпускников школ. Досталось им в этом году со всех сторон.

Но есть и хорошие цифры. По данным правительственного сайта стопкоронавирус.рф, число выздоровевших ежесуточно стало превышать число заболевших. Сокращается и число летальных исходов. Поэтому в регионе вернули право на получение помощи пациентам с другими болезнями.

Областная клиническая больница №3 , перепрофилированная под провизорный госпиталь, областная психиатрическая больница №2 и Жирновская ЦРБ прекратили прием больных с коронавирусной инфекцией.

Инфекционный госпиталь в Жирновской ЦРБ был экстренно развернут в связи со вспышкой COVID-19 в местном психоневрологическом интернате. Сократила количество коек для ковидных больных и областная психиатрическая больница №2, расположенная в Тракторозаводском районе Волгограда.

Первым медучреждением, который прекратил прием пациентов и приступил к тщательной обработке помещений, стал Волгоградский клинический медицинский центр ФМБА России. С 15 июля здесь пациентам вновь доступна медпомощь в сфере травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.

ГБУЗ «ВОКБ №3» перепрофилируют обратно в медицинский центр для оказания плановой помощи жителям региона по кардиологии, эндокринологии, хирургии, гастроэнтерологии, реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов, оказанию высокотехнологичной ортопедической медпомощи. Также в корпусе на улицы Циолковского возобновит работу диабет-центр и центр аутоиммунных заболеваний, которые временно принимали на улице Порт-Саида.