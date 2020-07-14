11 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму

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14 июля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Крым, Server Amzayev/Russian Look

За прошедшие сутки коронавирус нового типа диагностировали у 11 человек на территории Крыма. Соответствующую информацию предоставил утром во вторник, 14 июля, глава республики Сергей Аксенов.

Уточняется, что 2 случая заражения являются завозными, 6 случаев были выявлены при обращении за медпомощью, 2 – среди контактных по ранее зафиксированному случаю заболевания, а также 1 – при скрининге здоровых лиц. В общей сложности за 24 часа крымские лаборатории обследовали 638 человек.

С начала пандемии на территории республики были зарегистрированы 889 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.