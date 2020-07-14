Коронавирус 14 июля: двукратная вакцинация и отмена ограничений

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 13 263 913 человек. Погибли 576 056 инфицированных, вылечились – 7 707 732.

• С 13 июля в Москве начался новый этап отмены ограничений. Теперь требования носить маски нет – это рекомендация. Перчаточно-масочный режим обязателен только для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан. Для москвичей также продолжает действовать требование соблюдать социальную дистанцию. Разрешили также открывать культурные центры, парки, аттракционы. К работе приступают школы, колледжи и вузы.

• Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что больше трех месяцев ограничений люди не выдерживают. «И наше общество, и общество других стран в Европе готовы переживать ограничения два или три месяца, а потом почти ничего нельзя сделать. И в России, и в Москве мы видели, как люди стали высыпать на улицы», – сказал правозащитник. Тем не менее, Фадеев говорит, что москвичи весьма ответственно отнеслись к санитарным ограничениям. Что касается системы отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом, то, по его словам, требуется регламентировать работу такой системы. «Утечка оперативно-розыскной информации карается лишением свободы. Вот те люди, которые разработали систему слежения за инфицированными, готовы в случае утечки сесть или нет?» – задается вопросом Фадеев.

• Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связывает наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в городе с игнорированием предписаний Роспотребнадзора. Беглов отметил, что на прошлой неделе ежедневно госпитализировали по 250-300 больных коронавирусом, но в больницах постепенно освобождаются места. В городском управлении Роспотребнадзора рост заболеваемости назвали ожидаемым, и подчеркнули, что возвращать уже отмененные в городе ограничения не планируется.

• В центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от коронавируса. Проведение однократной вакцинации дает защиту от COVID-19 только на 5-7 месяцев, чтобы защититься на два года и более – нужна вторая. Это выяснилось при вакцинации против Эболы.

• Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин в понедельник заявил, что преодоление последствий пандемии коронавируса нового типа даже у ведущих экономик мира займет длительное время. Абелин подчеркнул, что неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая была зафиксирована в последние годы, после пандемии коронавирусной инфекции усилилась. Помощник секретаря Совбеза РФ также напомнил, что крупнейшие международные финансово-экономические организации предупреждают, что по итогам 2020 года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5% по сравнению с прошлым годом.

• Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа.



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