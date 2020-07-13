Один из создателей Skype умер в 48 лет

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13 июля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Тойво Аннус

Эстонский программист, бизнесмен и инвестор Тойво Аннус, один из основателей Skype скончался 12 июля в возрасте 48 лет, причиной смерти стала «неожиданная болезнь». По просьбе семьи подробности не приводятся.

Вместе с Яаном Таллинном, Ахти Хейнла и Прийтом Казесалу Аннус был одним из основателей Skype. Разработка в 2005 году принесла каждому из предпринимателей многомиллионное состояние.

Тойво создал также венчурную фирму Ambient Sound Investments. В 2010 году Аннус был награжден президентом Эстонии орденом Белой Звезды V класса.