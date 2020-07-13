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Эволюцию млекопитающих проследили по жировому составу молока

, 21:55 [ «Аргументы Недели», ] Источник: ТАСС

Эволюцию млекопитающих проследили по жировому составу молока
EPA-EFE/ABIR SULTAN

Сравнение молока человека и некоторых видов млекопитающих позволило ученым предположить, что его состав мог изменяться по мере того, как усложнялось строение мозга.

Исследователи проанализировали липидный состав молока человека и еще шести видов млекопитающих. Оказалось, что молоко человека отличается от молока других приматов сильнее, чем ожидалось, что может свидетельствовать о его адаптации к более сложно устроенному головному мозгу. Так, человеческое молоко, в отличие от обезьяньего, имеет в составе большое количество полиненасыщенных жирных кислот.

«Мы впервые описали жировой состав молока семи видов млекопитающих, в том числе человека и родственных ему приматов. Отличия есть не только между молоком приматов и коров, что вполне ожидаемо, но и между молоком человека и обезьян. Это значит, что грудное молоко тоже эволюционирует, а его состав отражает изменения в потребностях организма, в том числе растущего мозга», – рассказала Александра Митина, первый автор исследования. 

Грудное молоко состоит белков, сухих и минеральных веществ, лактозы, а также жиров (еще их называют липидами). Последние детеныш использует не только как источник энергии, но и как структурные компоненты клеточных мембран. Особенно это важно при формировании мозга. Таким образом, эволюция состава молока может идти параллельно эволюции мозга, и межвидовые отличия в молоке млекопитающих представляют особый интерес для ученых.

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