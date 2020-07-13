В повестку 41-й сессии ЗСК включено более 30 вопросов

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13 июля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты обсудили вопросы очередной 41-й сессии краевого парламента. В проект повестки предстоящего пленарного заседания, которое запланировано на 15 июля, уже включено более 30 вопросов.

Так, на сессии будет рассмотрен вопрос о дополнении региональных госпрограмм мероприятиями по поддержке самозанятых. Соответствующие изменения предложено внести в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Инициатива обусловлена введением на территории региона специального налогового режима.

Кубанские парламентарии приняли решение обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой по внесению изменений в статью 57 Жилищного кодекса РФ, которой регулируются вопросы предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся. Предлагается возможность предоставления гражданам с их письменного согласия жилого помещения по договору социального найма не только в границах населенного пункта по месту их жительства, но и другого, входящего в состав муниципального образования, на территории которого они проживают в данный момент.

– Принятие этого законопроекта будет способствовать решению жилищных вопросов большего количества нуждающихся в жилье граждан, в том числе малоимущих, – сказал Юрий Бурлачко, комментируя данную инициативу.

Прокуратура края планирует внести изменения в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Речь идет об установлении административной ответственности за неисполнение или нарушение решений антитеррористических комиссий муниципальных образований.

На предстоящей сессии должны быть рассмотрены итоги реализации краевого закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края».

Депутаты предложили включить в повестку очередной июльской сессии и вопрос о внесении изменения в статью 3 краевого закона «О некоторых вопросах увековечения в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества».

Также на предстоящей сессии решено рассмотреть проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Краснодарского края и Калининградской городской Думой и ряд других вопросов.

В конце заседания председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил депутатам о том, что на прошлом планерном заседании было дано поручение создать рабочую группу ЗСК по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство Краснодарского края в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ. Спикер кубанского парламента предложил утвердить состав рабочей группы постановлением ЗСК, которое включено в повестку очередной 41-й сессии кубанского парламента.

—Законодательное Собрание активно поработало над поправками в Основной закон страны. Теперь, когда они приняты, соответствующие изменения должны затронуть широкое поле краевых и муниципальных нормативно-правовых актов. В этом направлении будет работать создаваемая нами рабочая группа, – подчеркнул Юрий Бурлачко.