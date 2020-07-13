В Архангельской области участились случаи нападения волков на людей
13 июля 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В Архангельской области участились случаи нападения волков на людей. В связи с этим власти приняли решение о начале санитарного отстрела животных в Каргопольском районе региона.
В начале июня в деревнях Каргопольского района было зафиксировано два случая нападения животных на людей.
В одном из них волки напали на шестилетнюю девочку. Она была доставлена в Архангельскую областную клиническую больницу. Уточняется, что для организации отстрела животных необходимо разрешение от министерства природных ресурсов.
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