Депутат Мосгордумы: Москва успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов

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13 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Работающие инвалиды, фото: соцсети

Депутат Мосгордумы от партии «Единая Росссия» Ольга Мельникова считает, что столица успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов, о чем свидетельствует, в частности, оборудование ЦОДД двух автомобилей для работы маломобильных категорий граждан. Об этом она заявила Агентству городских новостей «Москва».

«В Москве уделяется большое внимание созданию доступной городской среды для всех горожан. Правильно, то что перемены начинаются именно с транспортной отрасли. Важно, как показать людям с ограниченными возможностями, что город открыт для них, так и продемонстрировать работодателям, что москвичи с ограничениями по здоровью могут работать на равных с другими сотрудниками. Это - стратегически важная задача. Таким образом в Москве не просто решается проблема безработицы для отдельных категорий жителей, но создается задел для всех тех, кто нуждается в особом подходе», - заявила депутат.

Она пояснила, что в этом году на территории РФ начинается пятилетний эксперимент по квотированию рабочих мест для инвалидов. Любое предприятие численностью от 100 человек обязано предоставить от 2 до 4% рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Цель этих мер: дать людям с проблемами со здоровьем возможность зарабатывать самостоятельно, быть полноценными членами общества, встроенными в социальную жизнь и трудовую деятельность.

«Квотирование - это эффективный механизм не просто для поиска работы, но для изменения отношения к инвалидам в обществе. Люди с ограниченными возможностями придут в коллективы, и руководители, кадровые работники, коллеги увидят новые перспективы для поиска работников там, где они их не замечали, - поясняет парламентарий.

Она добавила, что квота - это не только создание преференций, но еще и моральная поддержка. «Работа людей с ограниченными возможностями станет видимой на улицах Москвы, и это даст дополнительный стимул тем, кто считает, что инвалидность - это в лучшем случае надомная работа. Это даст людям мотивацию учиться, получать востребованные профессии, развиваться профессионально. Уверена, по результатам квотирования процент трудоустройства инвалидов в столице вскоре выйдет за рамки двух-четырех рабочих мест на сотню работников», прогнозирует депутат.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщил, что переоборудовал два комплекса фотовидеофиксации - теперь на парковках смогут работать маломобильные граждане. Для управления автомобилем не нужно нажимать на педали: парконы оснащены рычагом управления газом и тормозом, который расположен под правой рукой водителя.