83 миллионера попросили поднять им налоги ради борьбы с коронавирусом. Россиян в этом списке нет

83 миллионера из разных стран подписали открытое письмо, в котором попросили правительства поднять им налоги, чтобы направить полученные деньги на борьбу с последствиями коронавируса.

В письме Millioners for Humanity («Миллионеры за человечество») авторы утверждают, что последствия пандемии продолжат сказываться на людях десятилетиями и коронавирус приведёт к бедности ещё полмиллиарда людей. Они считают, что благотворительность не решит проблемы, поскольку сбором и справедливым распределением средств должны заниматься правительства стран.

«Нет, мы не те, кто заботится о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, поскольку наш мир оправляется от этого кризиса», – говорится в послании.

Письмо подписали 83 человека, среди них Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея), Джерри Гринфилд (сооснователь американской марки мороженого Ben & Jerry’s), Ричард Кёртис (сценарист и продюсер). Большинство подписавших письмо из США, также есть граждане Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии. Граждан России в этом списке нет.