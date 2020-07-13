На заводе «Газпрома» в Амурской области рабочие устроили погром

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13 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: ТАСС

Рабочие разгромили офис подрядчика турецкой компании Renaissance Heavy Industries. Причиной послужила задержка выплаты зарплат на три месяца. Для усмирения бунтующих на объект прибыл ОМОН.

На записях видно, как несколько десятков человек в спецодежде кидались камнями и с руганью ломали имущество в офисных помещениях. На одной из видеозаписей можно увидеть, как на место прибыл ОМОН и разогнал собравшихся.

По данным амурской прокуратуры, работники требовали увеличения зарплаты. Прокуратура намерена проверить соблюдение трудовых прав работников. В то же время в связи с беспорядками было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу. Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год.