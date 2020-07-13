Специалист рассказала, что необходимо предпринять при нападении агрессивной собаки

Кинолог рассказала, как избежать нападения агрессивной собаки. Специалист подчеркивает, что любая собака может быть опасна, независимо от породы. Очень многое также зависит от того, как хозяин воспитал своего питомца.
«Если происходит нападение – это вина владельца, в норме такого происходить не должно. И по закону обязано преследоваться», – отметила кинолог.
Специалист отмечает, что если агрессивная собака приблизилась к вам на опасное расстояние, то в таком случае необходимо замереть и не шевелиться. Такой способ себя оправдывает, потому что собака не чувствует угрозы с вашей стороны.
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