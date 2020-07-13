Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Специалист рассказала, что необходимо предпринять при нападении агрессивной собаки

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Специалист рассказала, что необходимо предпринять при нападении агрессивной собаки
фото: pixabey

Кинолог рассказала, как избежать нападения агрессивной собаки. Специалист подчеркивает, что любая собака может быть опасна, независимо от породы. Очень многое также зависит от того, как хозяин воспитал своего питомца. 

«Если происходит нападение – это вина владельца, в норме такого происходить не должно. И по закону обязано преследоваться», – отметила кинолог.

Специалист отмечает, что если агрессивная собака приблизилась к вам на опасное расстояние, то в таком случае необходимо замереть и не шевелиться. Такой способ себя оправдывает, потому что собака не чувствует угрозы с вашей стороны. 

ЕСт

Общество

Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Иван так и не понял, кем был завербован

Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Иван так и не понял, кем был завербован

Следствие предъявило советнику "Роскосмоса", бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью