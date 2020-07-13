Челябинские промышленники призвали поддержать российского производителя

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске промышленные предприятия запустили движение, призывая покупать отечественные товары для поддержки российской экономики в период кризиса.

Участники снимают ролики, героями которых выступают как руководители, так и простые рабочие, которым небезразлична судьба своих предприятий. На официальных сайтах, а также в сообществах в социальных сетях компании размещают видео с хештегом #ПокупайОтечественное.

Инициатором движения стала приборостроительная компания «ЭМИС». К ней уже присоединились около десяти предприятий, как из Челябинской области, так и из других регионов России. В их числе «Уральский завод спецтехники», «Челябинский завод электрооборудования», «Карачевский завод «Электродеталь»», ГК «Технодар» и другие. В основном это небольшие и средние производственные компании, которые дают гибкость и стабильность российской экономике.

«Стране необходимо переходить на обеспечение собственного потребления внутренним производством и снижать долю импорта во всех отраслях промышленности. Наши деньги должны давать работу нашим людям и нашим заводам!», - считают инициаторы проекта и призывают присоединиться к движению всех желающих. Особенно ценными участниками проекта могут стать малые и средние предприятия, конкурирующие на внутреннем рынке с крупными иностранными производителями. Для участия в акции нужно снять видеоролик с призывом «Покупай отечественное!» и разместить его на своих интернет-ресурсах с хэштегом «#ПокупайОтечественное»

Подробности – в группах «ВКонтакте» и «Facebook».