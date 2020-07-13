Россия и Беларусь – все ещё партнеры или уже соперники?

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13 июля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Eureporter

Фото: nh.ee

Тема отношений России и Беларуси, двух соседей бывшего Советского Союза, которых сближает этническая, языковая и культурная близость, всегда доминировала в Российской медиасреде. С конца прошлого года в отношениях Москвы и Минска активизировались разного рода спекуляции на тему перспектив дальнейшего сближения.

Как известно, еще в 1999 году между двумя странами было подписано соглашение о создании Союзного государства, которое, в случае его реализации, приведет к очень тесной межгосударственной интеграции. Действительно, за последние 20 лет было сделано очень много для того, чтобы сблизить эти две страны.

Между странами практически нет границ. Введена достаточно либеральная процедура трудовой миграции. Действуют общие для обеих стран правила социального обеспечения граждан России и Беларуси.

Россия и Беларусь являются соучредителями Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Страны связаны глубокой интеграцией в оборонном секторе. Конечной целью интеграционного процесса должно стать создание единой государственной структуры: с собственной Конституцией, валютой, единым экономическим, транспортным и энергетическим пространством, единым или гармонизированным Налоговым кодексом и единой финансовой политикой.

Однако в процессе дальнейшей унификации возникли трудности, которые, по мнению многих аналитиков, привели к охлаждению двусторонних отношений.

С одной стороны, Россия перестала поставлять Беларуси нефть и газ по льготным ценам. Это привело к значительным потерям для бюджета Беларуси. Минск на протяжении многих лет получал российскую нефть по низким ценам, а внутри страны производил значительное количество нефтепродуктов, которые продавались за рубеж по европейским ценам. Это действительно принесло стране значительную прибыль. По данным Минска, до 2024 года потери страны от новых условий поставок нефти из России составят более 11 миллиардов долларов, что является огромной суммой для маленькой Беларуси.

Беларусь болезненно отреагировала на подобные меры со стороны России. Президент Лукашенко встретился с Путиным в Сочи в феврале 2020 года, но без особых результатов. Минск даже объявил о приостановке поставок нефти из России с начала 2020 года. А затем, в основном в пропагандистских целях, купил немного нефти у Венесуэлы, что оказалось экономически невыгодной сделкой, рассчитанной только на раздражение Москвы.

Еще более экзотическим шагом в белорусских «политических маневрах» стал неожиданный визит в Минск 1 февраля 2020 года госсекретаря США Майка Помпео, в ходе которого американец предложил решить белорусские нефтегазовые проблемы за счет поставок из Америки по «конкурентоспособным ценам». Эта фраза вызвала массу улыбок и шуток в российских СМИ. Все эти факторы, по мнению российских аналитиков, имели определенные негативные последствия для двусторонних отношений.

С другой стороны, Москва и Минск пока не могут договориться об условиях создания Союзного государства. В прессе и аналитических кругах бытует мнение, что Москва поставила Минску ультиматум в конце 2018 года. Суть заключается в том, что Россия поддержит кризисную экономику Беларуси в обмен на такую степень интеграции, которая грозит Минску потерей суверенитета. Это, конечно, не устраивало белорусскую сторону. Разочарованный президент Лукашенко неоднократно высказывал Москве свои весьма эмоциональные претензии по поводу темпов и смысла дальнейшего сближения двух стран: «Россия обижает нас, не уважает нашу независимость, заставляет нас интегрироваться, но мы гордые, хотя и маленькие. Бесполезно шантажировать нас, пытаться согнуть нас, преклонить колени. Мы должны двигаться к интеграции во имя единства наших народов. Я не могу идти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто». Примечательно, что Москва предпочитает очень скромно реагировать на многочисленные демарши Минска.

Бывший премьер-министр России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что «у нас есть Союзное государство. Мы занимаемся интеграцией. Да, этот процесс не из легких. Да, мы иногда спорим о ценах на газ и нефть, и есть некоторые претензии. Но в целом это рабочий процесс. Мы, по сути, такие же люди, как и белорусы. Это наши очень близкие друзья. Надеюсь, что все будет хорошо».

Недавно авторитарный стиль правления Лукашенко и совершенно непрозрачная избирательная кампания привели к очередному скандалу. Всем известно, что недавно был арестован популярный в оппозиционных кругах бизнесмен и банкир Виктор Бабарико. Он был задержан 19 июня по делу против Белгазпромбанка по обвинению в «уклонении от уплаты налогов» и «легализации денежных средств, полученных преступным путем». Имущество Бабарико арестовано. В то же время он собрал необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры в президенты. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, и он считает дело заказным. Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

В офисе Белгазпромбанка, который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела. Сам банк ввел временного управляющего, хотя Госкомимуществу Беларуси принадлежит всего 0,097% акций Белгазпромбанка, а остальное – в равных долях Газпрому и Газпромбанку, которые являются российскими акционерами.

Тот факт, что банк принадлежит российскому «Газпрому», дал белорусским властям основания для резких заявлений в адрес Москвы о том, что Россия пытается продвигать свою персону на президентских выборах в Беларуси. Они утверждали, что Бабарико –протеже некоторых российских олигархов. Москва опять предпочла дать очень скромный ответ, чтобы не дать повода Минску выступить с более жесткими заявлениями: «У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, задержание бывшего главы Белгазпромбанка и кандидата на пост Президента Республики Виктора Бабарико является внутренним делом Беларуси.

Всем абсолютно ясно, что будущее непростых отношений Москвы и Минска будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, политических и экономических. У каждой страны есть свои интересы, которые зачастую имеют разные векторы и направления. В Беларуси есть много внутренних проблем, которые не решаются уже много лет. Очевидно также, что Москва также хочет добиться новых результатов в вопросе объединения двух стран.