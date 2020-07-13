«Умные домофоны» будут распознавать челябинцев по голосу

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы компании «Интерсвязь»

«Умные домофоны», которые массово устанавливаются в челябинских домах, смогут распознавать жильцов по голосу и открывать им дверь.

Как сообщает компания «Интерсвязь», современные цифровые домофоны впервые появились на подъездах в южноуральской столице два года назад. С тех пор ими обзавелись около 250 тысяч квартир в Челябинской, Курганской, Свердловской и других областях страны. Функции цифровых панелей постоянно дорабатываются, улучшаются, а также появляются новые. Уже сейчас тестируется возможность голосового управления. Например, если человек возвращается домой с полными пакетами и ему неудобно искать ключ в сумке или кармане, искусственный интеллект способен определить пользователя по голосу и самостоятельно открыть дверь подъезда. В скором будущем нейросеть сможет сама заранее вызывать лифт, и человеку не нужно будет его ждать. Специалисты компании по запросам пользователей постоянно совершенствуют функции домофона. Скоро его можно будет использовать в качестве стационарного телефона. При необходимости обладатель фирменного синего брелока сможет с любого «умного домофона» позвонить на нужный номер мобильного, домашнего телефона, или в экстренные службы.

— За два года нам удалось существенно улучшить работу технологии «умных домофонов». В первую очередь мы опираемся на запросы наших абонентов и понимаем, какая именно функция наиболее востребована. Все разработки мы сначала проверяем внутри компании на сотрудниках, а после успешного тестирования начинаем интегрировать в городскую среду. Например, так появилась недавняя функция автоматического тихого режима работы домофона. Пользователь через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» может задать расписание отключения звука на трубке, и в это время домофон будет работать в беззвучном режиме, — прокомментировал Иван Багаев, руководитель отдела разработки компании «Интерсвязь». Ключ от «умного домофона», кроме того, что открывает двери, также начинён различными функциями. Уже сейчас с его помощью можно оплачивать проезд в общественном городском транспорте. Это безопасно, удобно и современно.