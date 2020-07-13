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«Неважно, как ты лечишь. Главное – отчетность»: с какими сложностями сталкиваются врачи, работающие на передовой

, 13:56 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Новая газета

«Неважно, как ты лечишь. Главное – отчетность»: с какими сложностями сталкиваются врачи, работающие на передовой
Pixabay

Нехватка данных о коронавирусе, необходимость стремительно перестроить больничную инфраструктуру – это очевидные вызовы, с которыми в связи с пандемией столкнулся весь мир. Однако эффективность борьбы с эпидемией зависит не только от наличия знаний, ресурсов и оснащения, но и от того, как организована работа профессионалов и учреждений. Речь идет об избытке бюрократического контроля над деятельностью медиков.

По словам медиков, с которыми общались журналисты, вместо четких решений система ответила на новый вызов созданием массы дополнительных правил. Эти правила зачастую вводились стихийно и непредсказуемо менялись и мало отражали реальные потребности лечебных учреждений. Постановления разных контролирующих инстанций и ведомств были рассогласованы друг с другом. В итоге от профессионалов ожидалось выполнение взаимоисключающих требований. 

Одной из особенностей работы в период пандемии стал резкий рост бумажной работы у медиков. При этом, необходимо помнить, что лечебная нагрузка большинства из них возросла многократно. Врачи, работающие в «красной зоне», после многих часов работы в средствах индивидуальной защиты должны оформлять и отправлять отчеты в Москву или другие инстанции. А сотрудники скорой вынуждены по несколько раз возвращаться на станцию, чтобы взять новый комплект СИЗ под расписку. 

«Неважно, как ты лечишь. Главное, чтобы была отчетность», – констатировал один из врачей, который занимает в больнице административную должность. К сожалению, во многих учреждениях во главу угла поставлена бюрократическая отчетность и руководство организации опасается санкций за невыполнение этих распоряжений. 

Если сотрудники реанимации привыкли работать в сложных условиях и поэтому не жалуются, то ситуация в медицинских учреждениях, которые были в разное время перепрофилированы под COVID-19 оказалось очень сложной. Медики иронизируют: «Вирус не умеет читать приказы, не знает, в какую больницу можно попадать, в какую нельзя». Часть опрошенных жаловалась на то, что на момент поступления первых больных обучение еще не было проведено или прошло очень формально, для галочки, а изменения в работе медицинских организаций оказывались непонятными и неожиданными для сотрудников. 

Масла в огонь подливали и угрозы увольнения в случае недовольства, невозможность обеспечить собственную безопасность и безопасность пациентов. Поэтому медикам приходилось экспериментировать. Они сами изыскивают возможности получать новые знания. Благо ряд профессиональных сообществ и благотворительных организаций аккумулировали информацию о новой инфекции и доносили ее до медиков.

Пандемия показала, что система здравоохранения оказалась недостаточно гибкой, она слишком медленно реагирует на стремительно меняющуюся ситуацию. Также система нечувствительна к особенностям конкретных учреждений и их подразделений, к опыту и условиям работы медицинских специалистов. 

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