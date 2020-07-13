Жители Мытищ протестуют против масштабной застройки на месте Челюскинского леса

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13 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Несколько лет жители подмосковных Мытищ пытаются вернуть в собственность города 102 гектара векового хвойного леса, примыкающего к санаторию «Подлипки», в 7 километрах от Москвы. Строительная компания ООО «СК «Новая Земля», владеющая ООО «Санаторий «Подлипки», пытается вырубить лес и застроить эту территорию.

Квартиры в ЖК «Спутник», построенном несколько лет назад, раскупались очень быстро. Все хотели «квартиру у леса». Летом 2016 года мытищинская газета «Родники» сообщила, что на месте леса планируется многоэтажная застройка на 19 тысяч человек.

«Соседка рассказала мне, что лес продали в частную компанию. Я подумал: что за бред? Этого быть не может! Как можно продать лес, реку, озеро, гору?», - вспоминает местный житель Виктор Скоробогат.

В то же время началась «санитарная вырубка» леса: рубят без порубочного билета и живые, и здоровые деревья, оставляя лишь чистое поле для застройки.

«Эмоции зашкаливали: вот это кидалово! Вот это я вложилась в квартиру! Вот это я приехала в зеленый райончик!» - поделилась Мария Тябут, председатель территориального общественного самоуправления собственников квартир ЖК «Спутник».

«Стало понятно, что лес будет просто вырубаться. Вековые дубы, сосны, ели… Люди плакали. Это не укладывалось в голове. Было настолько больно все это переживать и осознавать! Естественно мы все встали на защиту нашего леса», - рассказывает жительница частного сектора Светлана Бутенко.

История Челюскинского леса восходит к началу XVIII века. Местные краеведы рассказывают, что эта территория в виде естественного парка принадлежала одному из сподвижников Петра Первого, графу Якову Брюсу, которого считают чернокнижником, магом и первым русским масоном. С 1924 по 1936 год здесь работала Высшая диверсионно-разведывательная школа, а в 1938 году был построен первый корпус кардиологического санатория в стиле дворцовой архитектуры. В санаторий «Подлипки» приезжали коммунистические лидеры из разных стран: Мао Цзедун, Эрнст Тельман, Пальмиро Тольятти, Долорес Ибаррури, Вильгельм Пик. Здесь часто отдыхали Надежда Крупская, Василий Сталин, знаменитые авиаконструкторы Туполев, Яковлев, Илюшин, отец советской космонавтики Королев.



29 июня 2012 года администрация Мытищинского муниципального района сдает Челюскинский лес в аренду санаторию «Подлипки». В договоре аренды прописано ограничение в пользовании: зона 2-го пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Через 11 дней после этого глава Мытищинского района Виктор Азаров это ограничение снимает своим постановлением от 10 июля 2012 года № 2112, исключая лес из санитарной зоны. Органы местного управления сняли с земли установленный федеральными и областными властями на данную территорию еще в 1941 и 1980 годах и действующий по сей день статус.

В 2013 году санаторий «Подлипки» реорганизуется в ООО «Санаторий «Подлипки». Администрация подписывает дополнительное соглашение о том, что лес теперь в аренде у этого ООО. А еще через год, 12 августа 2014 года, землю, находящуюся в аренде, администрация продает ООО «Санаторий «Подлипки» как собственнику санаторных зданий и строений на этой территории за 15% от кадастровой стоимости, по цене 13 857 рублей за сотку.

К этому моменту ООО «Санаторий «Подлипки» уже принадлежит строительной компании ООО «СК «Новая Земля». Разрабатывается проект многоэтажной застройки в Челюскинском лесу: 33 многоэтажных дома должны обеспечить прирост населения Мытищ на 8% (19,5 тысяч человек).

Местные жители собрали более семи тысяч подписей в защиту Челюскинского леса и против многоэтажной застройки. 12 августа 2016 года мытищинская городская прокуратура вынесла главе администрации представление № 887ж16, согласно которому постановление о снятии санитарной зоны «противоречит требованиям законодательства», и договор купли-продажи должен быть расторгнут. Но администрация отвечает прокуратуре, что деньги, вырученные ею за лес в сумме 142 039 800 рублей, уже потрачены на социальные объекты (детский сад, номер которого не указан, и спортивно-оздоровительный комплекс, тоже неизвестно какой).

Тем временем в проект нового Генерального плана были внесены изменения. Вместо рекреационной зоны Челюскинский лес отнесен к зоне «многофункциональной застройки», где разрешено строить 17-этажные дома с общей численностью населения уже до 22,5 тысячи человек.

В июне 2017 г. жители записывают видеообращение на прямую линию с президентом Путиным и забрасывают SMS-ками редакцию ВГТРК. Видеообращение опубликовано на сайте прямой линии, в эфир выходит репортаж «Вестей» о Челюскинском лесе, после которого «санитарная вырубка» приостанавливается.

Через несколько дней после прямой линии из проекта Генплана вдруг исчезает многофункциональная застройка в Челюскинском лесу. Лес отнесен к «зоне отдыха и туризма». Во всех последующих ответах на обращения жителей администрация Мытищ пишет, что лес попал в зону застройки «по ошибке». Многоэтажная застройка побеждена, но лес остается в частной собственности.

«То, что лес в частной собственности - это очень плохо. Во-первых, частный собственник ужасно обращается с лесом: половину деревьев спилили под предлогом санитарной рубки, в том числе здоровые. Во-вторых, он никак за лесом не ухаживает, короед продолжает есть деревья, - рассказывает участница инициативной группы Александра Горностаева. - И еще он устроил там свалку. Сначала жгли мусор за зданием котельной, потом пригнали экскаватор и ковшом вырыли яму, куда сваливают пищевые отходы, пластик и все подряд».

Осенью 2017 года жители пошли в Мытищинский суд с иском о признании недействительным постановления администрации о снятии санитарной зоны с леса. Иск был проигран. Все инстанции, вплоть до Верховного суда РФ признали, что постановление противоречит закону, но определили, что оно «не нарушает прав истцов» и на этом основании жителям было отказано.

Летом 2019 года новый иск подали юристы одной из общественных благотворительных организаций. Он снова был проигран в первой инстанции.

13 июля в Мособлсуде пройдет очередное, уже третье по счету рассмотрение апелляционной жалобы. Жители Мытищ ждут справедливого решения, хотя уже и не очень верят в него.