Латвийский инфекционист: Вспышка коронавируса не является существенной, но бдительность нужна

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13 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Виксна

Буквально на прошлой неделе произошла вспышка коронавируса в Латвии. По мнению главного специалиста по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмилы Виксне, вспышка не является существенной, но общество рано потеряло бдительность.

По мнению врача, после решений правительства Латвии о смягчении ограничений общество отключило «внутреннего цензора» и уже не так тщательно соблюдает меры безопасности, что и привело к вспышке.

По словам г-жи Виксны, опасения вызывает и то, что на улицах много приезжих, которые прибыли из России, Швеции, где заболеваемость коронавирусом очень высока.

Можно ли ожидать явный всплеск пандемии осенью и зимой?

Четкого ответа нет. Почему? Коронавирус – новое заболевание.

Нет особой радости в том, что и с вакциной нет никакой ясности. По мнению г-жи Виксны, поиск решений, как победить вирус, ведутся очень интенсивно, но появляется много непроверенной информации, которая бывает необоснованной.