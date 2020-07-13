Латвийский инфекционист: Вспышка коронавируса не является существенной, но бдительность нужна
13 июля 2020, 12:58[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Буквально на прошлой неделе произошла вспышка коронавируса в Латвии. По мнению главного специалиста по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмилы Виксне, вспышка не является существенной, но общество рано потеряло бдительность.
По мнению врача, после решений правительства Латвии о смягчении ограничений общество отключило «внутреннего цензора» и уже не так тщательно соблюдает меры безопасности, что и привело к вспышке.
По словам г-жи Виксны, опасения вызывает и то, что на улицах много приезжих, которые прибыли из России, Швеции, где заболеваемость коронавирусом очень высока.
Можно ли ожидать явный всплеск пандемии осенью и зимой?
Четкого ответа нет. Почему? Коронавирус – новое заболевание.
Нет особой радости в том, что и с вакциной нет никакой ясности. По мнению г-жи Виксны, поиск решений, как победить вирус, ведутся очень интенсивно, но появляется много непроверенной информации, которая бывает необоснованной.
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