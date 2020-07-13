В больницах Челябинска тестируют на коронавирус всех пациентов

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13 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Все челябинцы, попавшие в больницы, в обязательном порядке сдают тест на коронавирус. Об этом сообщила на аппаратном совещании у главы города начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

По словам Натальи Горловой, в Челябинске с начала пандемии заразились 3652 человека , 2204 уже выздоровели, продолжают лечение 1364 пациента, из них 589 амбулаторно.

Как сообщали «Аргументы недели», в Челябинской области создано более трех тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией на 16 госпитальных базах. В Челябинске свободных коек на настоящий момент насчитывается 260. Наталья Горлова отметила, что все поступающие в медучреждения сдают тест на коронавирус. Исследования проводятся как экстренным, так и плановым больным. Кроме того, продолжается ежедневный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и лекарственных средств в больницах.

Поданным министерства здравоохранения Челябинской области, за последние сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом, скончалось трое человек. Всего в области 3219 больных, 5926 человек выздоровели.