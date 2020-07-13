С кем дружит Россия и почему

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13 июля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Общественный и политический деятель Жан-Поль ЧУРКИН

Общественный и политический деятель Жан-Поль ЧУРКИН рассказал «АН» о том, с кем России нужно выстраивать хорошие отношения, чтобы держава становилась еще мощнее и каких стран стоит избегать.

Россия – большая, мощная и дружелюбная страна, у нас множество стран соседей начиная от Японии и США, заканчивая Финляндией и Польшей.

«Дружеские отношения у нас сложились со всем странами, входившими когда-то в СССР, и не только, – говорит Жан-Поль. – Для самих Россиян так удобнее, у многих родственники живут в бывших республиках СССР, можно спокойно пересекать границы, ездить на заработки, СНГ основывается на исторической общности народов, намерении развивать свои отношения на основе уважения государственного суверенитета. Важно, чтобы люди чувствовали себя защищенно и комфортно, чтобы никто не запрещал им говорить на своём языке. В международных отношениях важно стремление к демократическому правовому государству. И наоборот, правительство Грузии или Украины пытается ущемить российских граждан в правах, притесняет их. Безусловно, — это не проблема народа, а проблема власти, которая пытается разрушить вековые традиции народов в интересах различного характера».

Россия играет ведущую роль в мировой политике. Многим странам экономически выгодно быть нашими союзниками. Россия выстраивает политические и экономические партнёрские отношения со всеми государствами.

«С многими странами у нас безвизовый режим, россияне могут спокойно и безопасно путешествовать по миру, – сообщил Чуркин. – Ключевыми экономическими партерами и друзьями России исторически являются Китай и Индия. Например, еще в 1949 году появилась песня «Русские с Китаем братья на век». У России с Китаем множество совместных проектов, таких, как строительство заводов, атомных электростанций и многое другое. Отношения с Индией начали развиваться ещё со времён СССР. Россия, Индия и Китай – это ядро БРИКС и ШОС. У России с Индией налажен товарооборот на высоком уровне, развита программа обучения студентов по обмену.

СССР тогда и Россия сейчас оказывала и предлагала свою помощь в любых сложных ситуациях, начиная от гуманитарной помощи, заканчивая военной поддержкой с целью решения проблем экономического и военного давления от других стран».

Россия всегда выступает миротворцем. Как пример, мы можем назвать Сирию и Кубу.

«Во внешней политике важно поддерживать союзнические и партнёрские отношения со всеми странами, – уверен эксперт. – Есть страны, которые не уступают России по мощи. Я сейчас говорю про США, которые вводят санкции против России, вмешиваются во внутреннюю политику других государств, оказывают экономическое давление, тем самым существенно портя отношения с половиной мира, в том числе, с Китаем и Индией и остальными экономическими партнерами России. Россия и США – могущественные страны. Однако, в отличие от США, Россия показала на своём примере, как важно держать слово в вопросах внешней политики».