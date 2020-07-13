На Южном Урале завершилась модернизация обогатительной фабрики

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13 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы РМК

Александринская горно-рудная компания, входящая в Группу «Русская медная компания», закончила модернизацию обогатительной фабрики.

На ней введен в эксплуатацию новый горизонтальный фильтр-пресс. Он заменил вакуумный дисковый фильтр, смонтированный на фабрике в 2011 году в ходе ее реконструкции. Теперь на обогатительной фабрике АГК завершилась реализация программы по замене оборудования для обезвоживания медного и цинкового концентратов, которая была принята в 2018 году в связи с переходом на новую рудную базу месторождения «Чебачье». Фильтр-пресс на медной линии обогатительной фабрики АГК был введен в эксплуатацию в 2019 году.

На замену медного и цинкового фильтров компания направила более 200 миллионов рублей. Руды «Чебачьего» отличаются более мелкой вкрапленностью минерального сырья, поэтому для извлечения полезного компонента требуется более тонкий помол. Но мелкая фракция буквально «забивала» керамические пластины вакуумных фильтров, предусмотренных первоначальным проектом. Чтобы наладить процесс и улучшить качественные характеристики выпускаемого концентрата, в АГК решили перейти на новую схему обезвоживания. Фильтрация под давлением с помощью фильтр-прессов позволяет эффективно удалять влагу из пульпы без применения термообработки.