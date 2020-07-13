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13 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Дональд Трамп и Канье Уэст, фото: соцсети

Американский рэпер Канье Уэст 5 июля объявил о том, что собирается баллотироваться на пост президента США. При этом его политическая программа звучит весьма сомнительно, а политические аналитики полагают, что артист станет оружием Трампа в борьбе с Джо Байденом.

Канье Уэст – один из самых популярных и известных рэп-исполнителей в мире. Критики неоднократно ставили его в ряд величайших артистов XXI века. Сам Уэст был удостоен 21 победы на церемониях вручения премии «Грэмми», а его музыкальное творчество продолжает бить рекорды по количеству прослушиваний и продаж. Помимо этого, он оставил свой след и в мире моды, поработав с такими крупными брэндами, как Louis Vuitton и Nike, а совместно с компанией Adidas он разработал собственную линию одежды YEEZY.

Рэп-исполнитель Канье Уэст

Однако, как это часто бывает, когда артист добивается определенных высот в творчестве, он начинает осваивать новую область применения своего таланта. Актеры становятся музыкантами, музыканты – влиятельными бизнесменами, а Канье Уэст решил податься в политику. При этом метит он даже не в губернаторы, а на пост президента США. Его политические амбиции уже успели поддержать Илон Маск и Дональд Трамп, но многие эксперты отмечают, что данное решение артист принимал несамостоятельно. По их мнению, рэп-исполнитель на грядущих выборах станет громоотводом, который попросту заберет часть электората у демократа Джо Байдена, отчего шансы на победу Трампа вновь возрастут.

Политические обещания и взгляды

Решение Канье Уэста баллотироваться на пост президента США достаточно сильно удивило американскую публику. Такая реакция была вызвана и тем, что на фоне протестов Black Lives Matter в стране свою кандидатуру выдвигает чернокожий представитель творческой интеллигенции, и тем, что до недавнего времени его политические взгляды выражались активной поддержкой Трампа, с которым он теперь собирается конкурировать. Вместе с этим электорату не было ясно, чего на посту президента рэп-исполнитель будет добиваться и от какой партии он вообще выдвигается. На эти вопросы он постарался ответить в интервью журналу Forbes.

В первую очередь, нужно отметить, что выдвигаться Канье Уэст собирается от собственной партии под названием The Birthday Party. Судя по всему, артиста удовлетворила игра слов, которая заключена в названии, ведь перевести его можно и как «Партия Дня Рождения», и как «Вечеринка в честь Дня Рождения». На вопрос, почему выбор пал именно на это название, Уэст ответил, что, когда он победит, это будет похоже на то, что у всех одновременно случился день рождения.

кадр из фильма «Черная Пантера», фото соцсети

Развивать США и выстраивать общество будущего артист намеревается по образу Ваканды, вымышленного африканского государства, которое появилось во вселенной Marvel в фильме «Черная Пантера». Почему именно так – артист не объяснил. Однако в его интервью прозвучали слова об инновациях, что наверняка можно трактовать в следующем ключе: США должно стать государством будущего, чем будет походить на Ваканду. При этом политику Уэст почему-то связывает с дизайном. На вопрос о том, какие изменения будут происходить внутри страны, если он придет к власти, музыкант ответил:

«Я не уверен, что хочу называть то, чем собираюсь заниматься, политикой. У меня не было политики, когда я пришел к Nike и сделал [обувь] Yeezy, а потом пришел к Louis Vuitton и разработал собственную линию там. Это была не политика, а дизайн. Сейчас нам нужно добиться такого уровня инноваций в дизайне, чтобы освободить свой разум».

Помощь Трампу

Дональда Трампа рэпер больше не поддерживает, и даже, наоборот, настроен весьма воинственно против своих оппонентов. При этом он считает частичным проявлением расизма мнение о том, что его кандидатура переманит электорат у Джо Байдена:

«Почему-то принято полагать, что если ты черный, то голосуешь за демократов. Этот чувак, Джо Байден, сказал, что если не проголосуешь за меня, то ты не черный. Ну и что нам, делать вид, что не расслышали? Его никто за язык не тянул. Поэтому мы, все вместе, просто не будем в таком участвовать. Другим кандидатам, Трампу и Байдену, я рекомендую просто благородно откланяться и покинуть сцену».

президент США Дональд Трамп, фото соцсети

При этом сам Дональд Трамп активно поддерживает кандидатуру Канье Уэста и даже громогласно заявляет о преимуществах рэпера перед Байденом. По мнению действующего президента, коррумпированный Байден не сделал ничего для чернокожих за всю свою политическую карьеру, и потому Уэст имеет все шансы переманить голоса демократов. Именно это и стало причиной, почему многие политические аналитики посчитали выдвижение артиста грамотным политическим ходом, который нужен был для того, чтобы расколоть электорат демократов и тем самым повысить шансы Трампа на победу. Сам Канье Уэст при этом от своих симпатий к нынешнему главе государства отказался.

Однако все эти предположения подтверждать или опровергать пока рано, так как еще не ясно на каких выборах артист собирается побеждать. В этом году регистрация кандидатов уже завершилась, а сам рэпер некогда заявлял о том, что баллотироваться будет лишь в 2024 году. Таким образом, можно предположить, что заявление Уэста – это просто попытка изменить положение вещей в предвыборной гонке, но никак не реальное намерение стать президентом в этом году.