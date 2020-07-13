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Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти
схиигумен Сергий, фото соцсети

Бывший  схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Духовные лидеры РФ во главе с патриархом Кириллом призвали схиигумена к ответу за свои действия и призывы. Они резко осудили его высказывания.  Но Романов отреагировал крайне агрессивно, призвав патриарха отречься от сана. Вскоре бывший духовник Натальи Поклонской разразился проклятиями в адрес властей. В июне он вместе с верными ему силами даже умудрился захватить Среднеуральский женский монастырь. 

Сейчас Романов уже дошёл до открытых обвинений в адрес президента Владимира Путина. Он считает, что нынешнее правительство лишено духовности и милосердия. Потому схиигумен призывает весь народ прислушаться к его словам и присоединиться к акции. «Сложите свои полномочия», - говорит Романов нынешнему главе государства, «Жду вашего покаяния с Кириллом Гундяевым». Духовник призывает передать всю полноту власти ему самому и считает, что «наведёт порядок» в РФ за считанные дни. Пока неизвестно, что именно планирует сделать правительство с «Главным Повстанцем России». Но очевидно, его ждут более серьёзные проблемы, нежели прежние судебные разбирательства.

ГБ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

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