Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

схиигумен Сергий, фото соцсети

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Духовные лидеры РФ во главе с патриархом Кириллом призвали схиигумена к ответу за свои действия и призывы. Они резко осудили его высказывания. Но Романов отреагировал крайне агрессивно, призвав патриарха отречься от сана. Вскоре бывший духовник Натальи Поклонской разразился проклятиями в адрес властей. В июне он вместе с верными ему силами даже умудрился захватить Среднеуральский женский монастырь.

Сейчас Романов уже дошёл до открытых обвинений в адрес президента Владимира Путина. Он считает, что нынешнее правительство лишено духовности и милосердия. Потому схиигумен призывает весь народ прислушаться к его словам и присоединиться к акции. «Сложите свои полномочия», - говорит Романов нынешнему главе государства, «Жду вашего покаяния с Кириллом Гундяевым». Духовник призывает передать всю полноту власти ему самому и считает, что «наведёт порядок» в РФ за считанные дни. Пока неизвестно, что именно планирует сделать правительство с «Главным Повстанцем России». Но очевидно, его ждут более серьёзные проблемы, нежели прежние судебные разбирательства.